Blocul de boli infecțioase al Spitalului Raional Florești, care deservește și bolnavi din raionul Soroca, va fi renovat

Blocul de boli infecțioase al IMSP Spitalul Raional Florești se numără printre cele 30 de clădiri publice din Republica Moldova care vor beneficia de lucrări de renovare și eficientizare energetică în cadrul Proiectului „Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică” (INSPIREE).

Clădirea, construită în anul 1984, nu a beneficiat până în prezent de lucrări majore de renovare și este considerată una dintre cele mai reci din cadrul complexului spitalicesc. Potrivit autorităților, condițiile actuale afectează atât activitatea personalului medical, cât și confortul pacienților internați, transmite stiri.md

Spitalul Raional Florești este amplasat pe un teren de aproape șapte hectare și deservește nu doar locuitorii raionului Florești, ci și pacienți din raioanele învecinate, inclusiv Soroca, Bălți, Șoldănești și Telenești. În acest context, modernizarea blocului de boli infecțioase este considerată o investiție importantă pentru îmbunătățirea serviciilor medicale oferite în regiune.

În perioada următoare, clădirea va fi supusă unor audituri energetice și expertize tehnice, care vor permite identificarea celor mai eficiente soluții de renovare și reducere a consumului de energie.

Proiectul INSPIREE prevede reabilitarea a 30 de clădiri publice la nivel național, dintre care 14 aparțin instituțiilor medicale. Implementarea acestuia este planificată pentru perioada 2025–2031.

Programul este realizat de Guvernul Republicii Moldova, prin Ministerul Energiei și Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE). Finanțarea este asigurată de Agenția Franceză pentru Dezvoltare, printr-un credit de 30 de milioane de euro, și de Guvernul Germaniei, care oferă un grant de 38,7 milioane de euro prin intermediul Băncii Germane de Dezvoltare.

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