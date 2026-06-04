Subiecte importante pentru cetățeni, discutate în cadrul Colegiului Consultativ al raionului Soroca

Ieri, în incinta Direcției Situații Excepționale Soroca s-a desfășurat ședința Colegiului Consultativ al raionului Soroca, convocată de Oficiul Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat. În cadrul reuniunii au fost abordate mai multe subiecte de interes major pentru cetățeni și autoritățile publice locale, fiind prezentate informații actualizate și recomandări privind îmbunătățirea serviciilor publice și a siguranței comunității.

Printre temele examinate s-au numărat actualizarea valorii bunurilor imobile în scopul impozitării, calitatea apei potabile și rezultatele monitorizării acesteia, acordarea biletelor de tratament sanatorial pentru veterani, precum și procedura de declarare vamală pentru călători.

De asemenea, participanții au discutat despre încălcările frecvent constatate în urma controalelor financiare efectuate la autoritățile publice locale și despre măsurile necesare pentru prevenirea unor astfel de situații.

Un subiect aparte l-au constituit măsurile de prevenire a incendiilor și a cazurilor de înec în perioada estivală, reprezentanții instituțiilor responsabile îndemnând populația să respecte regulile de siguranță pentru a evita producerea incidentelor.

Raportorii instituțiilor de profil au prezentat informații relevante din domeniile pe care le reprezintă, iar participanții au avut posibilitatea să adreseze întrebări și să formuleze propuneri pentru soluționarea problemelor identificate.

Ședința s-a desfășurat într-un format de dialog și colaborare interinstituțională, având drept scop consolidarea cooperării dintre autoritățile publice și instituțiile responsabile pentru asigurarea unui nivel mai ridicat de siguranță și bunăstare pentru locuitorii raionului Soroca.

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