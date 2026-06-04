Petru Păduraru nu mai e Mitropolitul Basarabiei. Ce urmează și cine îl poate succeda

Mitropolitul Petru Păduraru nu mai conduce Mitropolia Basarabiei, după ce Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (BOR) a aprobat, pe 3 iunie, cererea sa de retragere din activitate. Decizia deschide procesul de alegere a unui nou mitropolit, care ar urma să fie desemnat în următoarele două luni dintre episcopii Mitropoliei Basarabiei care dețin cetățenia R. Moldova.

Patriarhia Română a anunțat, printr-un comunicat, încetarea activității administrative, liturgice și pastorale a lui Petru Păduraru, care a solicitat retragerea din funcție pe 27 mai, invocând „motive de vârstă, sănătate și pentru binele Bisericii”. Petru Păduraru a fost ales în fruntea Mitropoliei Basarabiei în 1995, la câțiva ani după reactivarea acesteia. El a rămas singurul conducător al instituției pe parcursul celor aproape 30 de ani de existență, inclusiv după recunoașterea oficială a Mitropoliei Basarabiei de către statul R. Moldova, în urma unei hotărâri a Curții Europene a Drepturilor Omului, transmite stiri.md cu referire la moldova.europalibera.org

Retragerea sa vine pe fondul unui scandal izbucnit după publicarea unor imagini compromițătoare pe un site din România. Ulterior, reprezentanții Mitropoliei Basarabiei au anunțat că vor verifica autenticitatea materialelor și au precizat că se delimitează de orice comportament care contravine principiilor morale ale Bisericii Ortodoxe.

Până la alegerea unui nou mitropolit, atribuțiile de locțiitor vor fi exercitate de Teofan, Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. În paralel, Cancelaria Sfântului Sinod va iniția procedurile prevăzute de statut pentru desemnarea noului conducător al Mitropoliei Basarabiei.

Cum va fi ales noul mitropolit

Potrivit statutului Mitropoliei Basarabiei, candidații la funcția de mitropolit trebuie să fie episcopi eparhioți din cadrul Mitropoliei, membri ai Sfântului Sinod și să dețină cetățenia R. Moldova. Lista candidaților va fi înaintată Bisericii Ortodoxe Române de către Sinodul Mitropoliei Basarabiei, iar alegerea finală va fi făcută de Sfântul Sinod al BOR.

În prezent, Mitropolia Basarabiei are trei episcopi: Episcopul Basarabiei de Sud, Veniamin, Episcopul de Bălți, Antonie, și Episcopul-vicar de Chișinău, Nectarie de Bogdania.

Veniamin, în vârstă de 50 de ani, conduce Episcopia Basarabiei de Sud din 2018 și are studii teologice în România și Elveția. Antonie, în vârstă de 63 de ani, este Episcop de Bălți și s-a numărat printre cei care au contestat la CEDO refuzul autorităților moldovenești de a înregistra Mitropolia Basarabiei. Nectarie de Bogdania a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului în februarie 2025, însă nu este clar dacă deține și cetățenia R. Moldova, condiție necesară pentru a putea fi propus la funcția de mitropolit.

Fostul reprezentant al Mitropoliei Basarabiei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Vlad Cubreacov, a declarat că scandalul în care a fost implicat Mitropolitul Petru afectează în primul rând imaginea Mitropoliei Basarabiei.

El consideră că momentul apariției acestui caz nu este întâmplător și îl pune în legătură cu decizia pe care Curtea Supremă de Justiție urma să o pronunțe pe 4 iunie privind dreptul Mitropoliei Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Moscovei, de a utiliza lăcașurile de cult care au statut de monument protejat de stat.

Mitropolia Basarabiei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Române, se află de peste două decenii într-o competiție canonică și instituțională cu Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, care aparține Patriarhiei Ruse.

Tensiunile dintre cele două structuri bisericești s-au accentuat după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022. În ultimii ani, zeci de parohii au părăsit Mitropolia Moldovei și au trecut la Mitropolia Basarabiei, invocând, printre altele, dezacordul față de poziția Bisericii Ortodoxe Ruse în raport cu războiul din Ucraina.

Amintim că mitropolitul Basarabiei, Înaltpreasfințitul Petru, a solicitat retragerea din funcția de Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei, invocând motive legate de vârstă, starea de sănătate și interesul Bisericii.

În presă au apărut relatări potrivit cărora decizia ar avea legătură cu implicarea înaltei fețe bisericești într-un scandal sexual.

Colaj: Știri.md