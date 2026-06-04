Acces mai facil la tratamentele necesare pentru pacienții care au beneficiat de transplanturi de organe

De către
OdN
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Începând cu luna iunie 2026, după publicarea ordinului de aprobare a listei medicamentelor compensate din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medical în Monitorul Oficial, pacienții care au beneficiat de transplanturi de organe vor avea acces mai facil la tratamentele necesare.

 

Decizia a fost aprobată de Consiliul pentru medicamente compensate și are drept scop îmbunătățirea accesului la tratamente eficiente, reducerea poverii financiare asupra pacienților și asigurarea continuității terapiei în cazul afecțiunilor cronice. Una dintre principalele modificări vizează extinderea indicațiilor terapeutice pentru preparatul cu denumirea comună internațională Methylprednisolonum, utilizat în tratamentul imunosupresiv al pacienților după transplant de organe. Astfel, beneficiarii vor putea obține medicamentul compensat prin intermediul sistemului informațional „eRețeta”, având acces la două denumiri comerciale disponibile în farmacii, dintre care una va fi compensată integral.

 


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OdN
OdN
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