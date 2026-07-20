Oamenii lui Tofan. Cu cine vrea să guverneze țara premierul desemnat

Prim-ministrul desemnat alege să meargă la guvernare cu majoritatea miniștrilor din Guvernul Alexandru Munteanu. În garnitura propusă a Cabinetului de miniștri se regăsesc și câteva nume noi, care dețin actualmente alte funcții publice, scrie anticoruptie.md

În lista oamenilor noi din Guvern se regăsește Dan Suruceanu, actualmente director la Arena Națională, care este propus pentru funcția de ministru al Culturii. Urmează Alexandru Gasnaș, consilier prezidențial în domeniul sănătății, pe care Tofan îl propune ministru al Sănătății.

Victoria Belous va renunța la funcția de președinte de comisie în Parlament pentru a prelua funcția de ministru ali Finanțelor. Deputata PAS îl va înlocui pe Andrian Gavriliță, care nu se mai regăsește în noua garnitură guvernamentală.

Pleacă din funcție și ministra Agriculturii, care este înlocuită cu Radu Musteață, de la Agenția Națională a Siguranței Alimentelor (ANSA).

Ceilalți miniștri și-au păstrat funcțiile.

Decizia finală a fost luată după o ultimă discuție cu fracțiunea PAS, care l-a și propus în funcție.

În jurul orei 16.00, s-a încheiat întâlnirea, în cadrul căreia Tofan a prezentat concluziile consultărilor și prioritățile guvernării.

„A fost o discuție bună, în care domnul Tofan ne-a prezentat concluziile consultărilor din ultima săptămână și prioritățile viitorului Guvern. Republica Moldova are nevoie de un Guvern prezent, care ia deciziile necesare, livrează rezultate și explică oamenilor, cu sinceritate și responsabilitate, de ce sunt importante reformele pe care le facem”, a spus Grosu.

Sursa colaj: tvn.md