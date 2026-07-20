Stopfals.md a devenit membru al European Fact-Checking Standards Network

Portalul Stopfals.md, platforma online a Campaniei împotriva informațiilor false și tendențioase STOP FALS!, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), a devenit, începând cu 10 iulie 2026, membru al European Fact-Checking Standards Network (EFCSN), rețeaua europeană a organizațiilor independente de verificare a faptelor.

Decizia EFCSN a fost luată după ce evaluarea portalului Stopfals.md în baza Codului european de standarde pentru organizațiile independente de fact-checking. Aderarea la EFCSN confirmă faptul că Stopfals.md respectă standardele europene privind independența editorială, transparența, metodologia de verificare a informațiilor și etica profesională.

Calitatea de membru al EFCSN oferă acces la o comunitate europeană de organizații specializate în verificarea informațiilor, la proiecte de colaborare internațională și la schimb de expertiză privind combaterea dezinformării.

EFCSN reunește în prezent peste 60 de organizații de fact-checking din Europa, iar portalul Stopfals.md este prima platformă de verificare a faptelor din Republica Moldova care obține statutul de membru verificat al EFCSN.

Stopfals.md a fost lansat de API în decembrie 2017. În aprilie 2023, portalul a obținut premiul Delegației Uniunii Europene pentru cel mai bun proiect împotriva dezinformării, în cadrul primei ediții a Galei premiilor pentru lupta împotriva dezinformării. Din anul 2020, Stopfals.md este, de asemenea, membru al International Fact-Checking Network (IFCN) și semnatar al Codului de principii al IFCN.