Falsuri și manipulări despre învățământul simultan. Ion Ceban prezintă o practică veche drept „experiment” al guvernării

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că Ministerul Educației și Cercetării (MEC) ar fi lansat un „experiment” prin care elevii claselor primare ar urma să învețe împreună, iar cei din clase mai mari să devină „mentori” pentru cei mici. Potrivit edilului, totul s-ar face cu scopul de a „nu cheltui bani pentru salariile profesorilor”, iar aceste „decizii halucinante” vor duce în final la închiderea școlilor. Afirmațiile sunt false și manipulatorii. În realitate, învățământul simultan există în R. Moldova de mai mult de zece ani, fiind utilizat în special în școlile cu număr redus de elevi, iar noua metodologie aprobată de MEC doar stabilește reguli mai clare pentru organizarea acestui proces. Experții în domeniu afirmă că învățământul simultan este o soluție legală prin care o școală mică este menținută deschisă.

Într-un video filmat la gimnaziul din localitatea Revaca din mun. Chișinău și publicat pe rețelele sociale, primarul Ion Ceban a lansat o serie de acuzații la adresa MEC și a guvernului. El susține că prin „decizii halucinante ale Ministerului Educației” elevii din clasa I sunt obligați să învețe împreună cu cei din clasa a III-a sau a IV-a, iar „cei din clasa a IV-a să fie mentori” pentru primii. Edilul numește asta drept „experimente”.

„În luna iunie, fără a întreba de nimeni, colectivul de autori care a generat, nu a simulat măcar o lecție. Nici ministerul, nici Guvernul. Deci, este vorba despre așa-numita învățare simultană. Este ordin obligatoriu și metodologie obligatorie”, spune Ceban.

Edilul mai afirmă că modelul „trebuie să fie implementat în toată țara” și se face „pentru a nu cheltui bani pentru salariile profesorilor”: „Asta este esența reformelor celor de la Guvern și de la guvernare. Părinții sunt cei mai nemulțumiți și, din aceste motive, vor să își ia copiii din școlile din localitate și să caute o altă destinație. Profesorii rămân fără un loc de muncă, iar, într-un final, instituțiile sunt închise”.

Declarațiile au fost distribuite, fără context, de canalele de Telegram luchianiuc.com și Telegraph Moldova, dar și de pagina de Facebook Alerta.md.

FALS: Învățământul simultan este un „experiment” al actualei guvernări

Afirmațiile lui Ion Ceban sunt făcute în contextul adoptării, la 8 iunie, a Metodologiei privind organizarea procesului educațional în clasele cu predare simultană în învățământul primar (clasele I-IV). Edilul prezintă organizarea claselor simultane ca pe un „experiment” recent al actualei guvernări făcut în baza „unor decizii halucinante”.

În realitate însă, predarea simultană în învățământul primar există în legislația R. Moldova de zeci de ani, fiind dictată de scăderea numărului de copii. Din 2014, Codul Educației al R. Moldova definește oficial, la articolul 3, noțiunea de „clase cu predare simultană”. Acestea sunt descrise ca fiind clase primare mixte (de exemplu, clasele I-III sau II-IV) unde un singur învățător predă în aceeași sală. În 2019, Ministerul Educației a emis o Instrucțiune specială pentru a stabili reguli clare privind aplicarea curriculumului național în condiții de activitate simultană, iar în iunie 2026 MEC a aprobat o Metodologie nouă și actualizată pentru organizarea învățământului simultan, menită să ofere planuri de învățământ adaptate și să reglementeze mai strict aceste clase în satele cu puțini elevi.

Ce presupun noile modificări?

Noua metodologie reglementează condițiile în care pot fi constituite clasele simultane, modelele de asociere a claselor (de exemplu I–II, II–III, III–IV), numărul maxim de elevi într-un complet de clase simultane (de regulă, până la 25 de elevi), responsabilitățile Ministerului Educației, direcțiilor de învățământ, directorilor și cadrelor didactice, organizarea orarului și a procesului de predare, planificarea lecțiilor și evaluarea elevilor.

Conform MEC, documentul a fost elaborat pentru a oferi școlilor reglementări clare de organizare a procesului educațional în situațiile în care numărul redus de elevi nu permite formarea unor clase separate pentru fiecare nivel de studii: „În R. Moldova, clase cu predare simultană sunt organizate, în special, în școlile din localitățile rurale, unde numărul copiilor este redus. În astfel de situații, un singur cadru didactic lucrează concomitent cu elevi din două clase. De exemplu, elevii claselor a III-a și a IV-a pot învăța împreună în aceeași sală de clasă, profesorul alternând activitățile directe cu fiecare grup de copii, în timp ce ceilalți desfășoară sarcini de lucru individual sau în echipă”.

Conform datelor MEC, în anul de studii 2025-2026, acest model educațional a fost aplicat în 54 de instituții de învățământ, în care învățau peste 3.500 de elevi, ghidați de 456 de cadre didactice. În medie, un cadru didactic lucrează cu 7-8 elevi.

Prin urmare, afirmația că MEC ar fi decis acum să facă „experimente” și să implementeze predarea simultană este falsă. Mai mult, din mesajul lui Ion Ceban rezultă că toate școlile din R. Moldova vor fi obligate să aplice noua metodologie. În realitate, metodologia se aplică doar instituțiilor în care numărul redus de elevi nu permite formarea unor clase separate pentru fiecare nivel de studiu.

Elevii mai mari nu înlocuiesc profesorul

Ion Ceban insistă că noua metodologie ar transforma elevii din clasa a IV-a în „mentori” pentru cei din clasele mai mici, ceea ce ar însemna, în esență, că profesorul este înlocuit de copii. Afirmația e falsă.

Tatiana Potîng, fostă viceprim-ministră pe probleme sociale în perioada mai 2013 – februarie 2015, a explicat pentru Stopfals.md că învățământul simultan este o practică utilizată de mulți ani în școlile cu efective reduse și presupune că un singur profesor lucrează concomitent cu două sau mai multe clase, oferindu-le elevilor sarcini diferențiate, adaptate nivelului fiecăruia.

„Predarea simultană se face atunci când sunt foarte puțini copii în clasă și nu se pot forma colective eficiente, care să beneficieze de un spectru complet de strategii și tactici didactice, ceea ce afectează, în realitate, dreptul copilului la o educație de calitate. Învățământul simultan înseamnă, de pildă, că avem doi elevi în clasa I și cinci elevi în clasa a III-a, adică un total de șapte elevi în aceeași sală, coordonați de un profesor care le oferă sarcini diferențiate fiecăruia. Totuși, acest lucru nu înseamnă că cei dintr-a IV-a învață aceeași materie cu cei dintr-a II-a sau cei dintr-a III-a cu cei din clasa I sau că cei din clasa a IV-a îi învață pe cei din clasele mai mici”, spune Tatiana Potîng.

Predarea simultană nu duce la închiderea școlilor

Ion Ceban afirmă că prin implementarea noii metodologii profesorii „rămân fără un loc de muncă”, iar ulterior școlile sunt închise. Afirmațiile însă nu corespund adevărului, susține Tatiana Potîng, conform căreia învățământul simultan este o soluție legală prin care o școală mică este menținută deschisă.

„Desigur, o astfel de abordare duce la scăderea numărului de profesori, deoarece avem un singur cadru didactic la șapte elevi. Însă numărul mic de copii îi oferă învățătorului posibilitatea de a le acorda suficientă atenție tuturor în același timp. Aceasta este, propriu-zis, învățarea simultană. Ea se aplică tocmai pentru a păstra clasele și școala deschisă și, totodată, pentru a eficientiza procesul de studiu. Prin urmare, acest demers nu înseamnă închiderea școlilor. Din contră, vorbim despre o optimizare a claselor, nu despre o optimizare a instituțiilor”, mai explică ea.

Predarea simultană există în toată lumea

Această metodă de predare este implementată pe mai multe continente, inclusiv în mai multe țări europene, printre care România, Irlanda, Franța, Austria, Elveția, Finlanda sau Norvegia. Învățământul simultan (sau multi-grade teaching) este specific școlilor din zonele rurale, cu număr redus de elevi.

Cu toate acestea, predarea sau învățământul simultan în anumite condiții este criticat de unii politicieni sau demnitari de stat. În august 2025, premierul României, Ilie Bolojan, s-a declarat împotriva implementării acestei metode în zonele rurale.

Promotor de falsuri

Nu este pentru prima dată când Ion Ceban promovează în spațiul public afirmații false sau înșelătoare. În ultimii ani, Stopfals.md a demontat mai multe dintre declarațiile edilului.

Printre acestea se numără afirmațiile potrivit cărora centrul de colectare și sortare a deșeurilor din Sângera ar reprezenta o „catastrofă ecologică”, deși acestea nu erau susținute de fapte. De asemenea, primarul a lansat informații false despre presupusul moratoriu asupra angajărilor în sectorul bugetar și a susținut, fără temei, că președinta Maia Sandu și premierul Dorin Recean ar fi responsabili de distrugerea clădirii fostului Liceu Republican cu Profil Real. Tot Stopfals.md a demonstrat că sunt false și afirmațiile lui Ion Ceban potrivit cărora Guvernul ar fi sistat finanțarea grupelor cu program prelungit din școlile din Chișinău, dar și faptul că primăria Chișinău și Mișcarea Alternativa Națională, condusă de Ceban, a lansat la începutul anului 2026 o campanie cu iz de manipulare despre cum primăria Chișinău ar avea buget.

Victoria Borodin, Stopfals.md