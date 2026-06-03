„Genocid identitar”, „act umanitar”, „jaf și persecuție politică”: Narațiunile care au dominat spațiul informațional transnistrean la sfârșit de mai

O analiză Stopfals.md a spațiului informațional transnistrean din ultima săptămână a lunii mai arată cum decretul lui Vladimir Putin privind simplificarea obținerii cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii a fost prezentat drept „act umanitar” în stânga Nistrului. În același timp, Chișinăul a fost acuzat de „jaf” și „persecuție politică”, iar războiul din Ucraina – descris prin mesaje care justifică agresiunea rusă și demonizează Occidentul. Totodată, în atenția propagandei de la Tiraspol a revenit pretinsul „genocid identitar al moldovenilor” și ideea că trupele de ocupație rusești din regiune reprezintă un „garant al păcii și securității”.

Pașapoartele rusești, promovate ca „act umanitar” pentru localnici

Unul dintre principalele subiecte promovate în regiunea transnistreană a fost simplificarea procedurii de acordare a cetățeniei Federației Ruse pentru locuitorii din regiune, printr-un decret semnat de președintele rus, Vladimir Putin.

Mai multe canale de Telegram au prezentat decizia ca pe un „act umanitar”. Propaganda a jubilat, anunțând că peste 20.000 de oameni s-au înscris în liste în prima zi. „Acest lucru indică un nivel ridicat de încredere în Rusia ca garant al păcii și stabilității”, a scris canalul de Telegram Приднестровец, preluând retorica ambasadorului agreat al Rusiei în R. Moldova, Oleg Ozerov, care a declarat că „decretul privind cetățenia rezolvă problemele umanitare”. Iar ТСВ Приднестровье (controlat de compania Sheriff a oligarhului Victor Gușan) a promovat declarațiile lui Vadim Kravchuk, pretins deputat al așa-numitului consiliu suprem de la Tiraspol, precum că decizia e „mult așteptată și necesară” pentru transnistreni.

Prin contrast, decretul lui Putin este văzut de autoritățile de la Chișinău drept o nouă tentativă a Moscovei de a-și consolida influența în regiune. Atât Chișinăul, cât și Kievul afirmă că președintele rus a semnat decretul din cauza deficitului de militari cu care se confruntă armata rusă ca urmare a pierderilor suportate în Ucraina.

În context, șefa statului a amintit că Rusia încearcă să recruteze oameni din alte state pentru a lupta în războiul din Ucraina, însă locuitorii regiunii transnistrene nu își doresc să participe la conflict: „Când războiul a început, mulți tineri din regiunea transnistreană s-au mutat pe malul drept al Nistrului, mai ales pentru că se temeau că Rusia i-ar putea trimite la război. Ei nu vor să fie trimiși în acest război nebunesc și brutal. Ei vor cu toții să trăiască în pace”.

Decretul „arată mai degrabă a disperare geopolitică decât a influență reală”, afirmă Vadim Vieru, avocat în cadrul asociației Promo-LEX. „Este un procedeu pur propagandistic, nu are legătura cu schimbări reale de situație”, consideră președintele comunității WatchDog.MD, Valeriu Pașa. Iar fostul președinte al Curții Constituționale a R. Moldova, Alexandru Tănase, crede că decretul e încă o tentativă de a obține „carne de tun” pentru războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina.

Rusia a aplicat mecanisme similare înainte de anexarea Crimeei și înaintea recunoașterii autoproclamatelor „republici populare” Donețk și Lugansk.

Chișinăul, portretizat drept „jefuitor” și „persecutor politic”

În stânga Nistrului, Chișinăul e transformat constant în țap ispășitor. Propagandiștii de la Tiraspol au acuzat autoritățile constituționale că ar fi „jefuit” întreprinderile transnistrene de 28 de milioane de dolari prin introducerea taxelor vamale. Iar așa-numitul ministru de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a afirmat că „acțiunile Chișinăului adâncesc prăpastia dintre Transnistria și Moldova”.

În realitate, includerea agenților economici din stânga Nistrului în câmpul legal al R. Moldova reprezintă un pas spre concurență loială și reintegrare economică, nicidecum un „jaf”, așa cum pretind sursele de propagandă.

Biroului politici de reintegrare a calificat drept nefondate acuzațiile Tiraspolului referitoare la pretinsa gaură de 28 de milioane de dolari, invocând legalitatea deplină a acțiunilor autorităților constituționale: „Acuzațiile lansate de Tiraspol reprezintă o nouă tentativă propagandistică menită să distragă atenția de la problemele social-economice din regiune, generate de practicile deficitare de administrare existente. Totodată, acestea urmăresc să schimbe discuția de la obligația tuturor agenților economici care activează pe teritoriul Republicii Moldova de a respecta legislația națională”. Instituția subliniază că toate activitățile economice desfășurate în raioanele de est trebuie să respecte cadrul legal al R. Moldova, inclusiv în domeniul vamal și fiscal.

Începând cu 1 ianuarie 2024, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod vamal al R. Moldova, toți agenții economici, inclusiv cei transnistreni, achită taxa vamală pe principii generale. Astfel, a fost eliminată discriminarea în raport cu antreprenorii de pe malul drept al Nistrului.

Chișinăul, acuzat de „genocidul identitar”

În perioada de referință, așa-numita Uniune a Moldovenilor din Transnistria a lansat un apel alarmist către comunitatea internațională, acuzând Chișinăul de „genocid cultural și identitar” din cauză că manualele școlare din R. Moldova nu mai folosesc sintagma „limba moldovenească”, ci limba română. Autorii documentului folosesc termeni radicali și manipulatori, susținând că „împotriva identității noastre se duce o luptă nu pur și simplu politică, împotriva noastră se duce un război de nimicire, un genocid al identității, limbii și culturii noastre”.

Stopfals.md a arătat în repetate rânduri cum narațiunile despre „suprimarea limbii moldovenești” și pretinsul „genocid identitar” sunt folosite frecvent de către propaganda pro-Kremlin și de sursele afiliate regimului de la Tiraspol.

În realitate, „limba moldovenească” este o construcție artificială din perioada sovietică. La 5 decembrie 2023, Curtea Constituțională a stabilit că limba oficială a R. Moldova este limba română. Ulterior, în martie 2023, Parlamentul a votat legea prin care sintagma artificială „limba moldovenească” a fost înlocuită definitiv în toate actele oficiale și în textul legii supreme. Promovarea ideii de existență a „limbii moldovenești” contravine faptelor istorice și științifice. La acest subiect s-a expus în repetate rânduri și Academia de Științe a Moldovei.

Dependența de gazul rusesc, prezentată drept garanție a stabilității regiunii

Sursele de propagandă de la Tiraspol continuă să prezinte Rusia drept principalul garant al securității energetice și al stabilității economice a regiunii transnistrene. Declarația oficialului Ministerului rus de Externe, Alexei Polișciuk, potrivit căruia livrarea neîntreruptă de gaze către regiunea transnistreană este „o prioritate pentru Moscova”, a fost reflectată de propaganda oficială a Tiraspolului.

În realitate, Moscova a folosit în repetate rânduri gazul ca instrument de presiune politică și a oprit sau redus livrările de gaze, inclusiv a sistat complet livrările către regiunea transnistreană în ianuarie 2025, provocând crize energetice și dificultăți economice.

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În paralel, aceleași surse au promovat informații despre o pretinsă intenție a autorităților de la Chișinău de a majora TVA-ul la gazele naturale de la 8% la 20%.

Mesajul, lansat de deputatul partidului Democrația Acasă, Alexandru Verșinin, a fost amplificat de sursele informaționale afiliate administrației separatiste, deși tarifele la gazele naturale în regiunea transnistreană sunt stabilite de facto de administrația locală și sunt menținute la un nivel artificial, fără legătură directă cu mecanismele pieței sau cu politicile fiscale aplicate de Chișinău.

Stopfals.md a arătat recent cum un fals similar privind presupusa majorare a TVA-ului la gazele naturale de la 8% la 20% a circulat și în contextul acordului agreat la nivel de experți între FMI și R. Moldova.

Trupele de ocupație, prezentate drept „garant al păcii și securității”

Propaganda de la Tiraspol a continuat să legitimeze prezența militară rusă în regiune, amplificând declarațiile oficialului rus, Alexei Polișciuk, care a condiționat retragerea trupelor ruse de „progrese substanțiale în procesul de reglementare” transnistreană, un scenariu pe care Moscova îl consideră „încă foarte îndepărtat” de a se întâmpla.

Canalele de Telegram dedicate regiunii transnistrene au reluat narațiunea potrivit căreia militarii ruși reprezintă un „garant al păcii” și al „securității” regionale, creditându-i cu oprirea conflictului din 1992, în timp ce forțele constituționale sunt portretizate ca fiind cele care au declanșat violențele.

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În același timp, declarațiile șefei diplomaţiei europene Kaja Kallas, privind necesitatea retragerii trupelor ruse din R. Moldova și Georgia, au fost ironizate și catalogate de canalele transnistrene drept exagerare.

Deși militarii ruși sunt prezentanți ca „garant al păcii”, este important de precizat că armata rusă a avut un rol activ în agresiunea militară împotriva R. Moldova în anul 1992, luptând de partea forțelor separatiste. Această realitate e reflectată de studiile istorice și hotărârile CtEDO.

Totodată, propaganda de la Tiraspol ignoră că Rusia menține ilegal trupe și muniții pe teritoriul R. Moldova, contrar angajamentelor asumate la summitul OSCE de la Istanbul din 1999. Moscova refuză de decenii evacuarea contingentului militar și a stocurilor de armament de la Cobasna (unul dintre cele mai mari depozite de muniții din Europa de Est), iar asta îngreunează procesul de soluționare a diferendului transnistrean.

Tezele Kremlinului despre războiul din Ucraina, propagate de canalele de la Tiraspol

Dincolo de agenda locală, spațiul informațional transnistrean abundă în postări care reproduc principalele narațiuni ale Kremlinului despre războiul din Ucraina. În decurs de numai o săptămână, Stopfals.md a identificat aproape 100 de postări care justifică acțiunile militare ale Rusiei, discreditează autoritățile ucrainene și atacă liderii occidentali.

De exemplu, canalul Приднестровец promovează „capitularea necondiționată a Ucrainei”, prezisă de Scott Ritter, fost militar și ofițer de informații american, cunoscut pentru apropierea de regimul de la Kremlin.

În alte cazuri, atacurile masive ale Rusiei asupra infrastructurii civile din Ucraina sunt fie justificate militar, fie însoțite de jigniri la adresa liderilor occidentali. De exemplu, sursele de propagandă o înjură pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după ce oficiala europeană a condamnat brutalitatea Kremlinului și a reafirmat sprijinul pentru Ucraina. Iar atacurile armatei ucrainene sunt catalogate drept „acte teroriste”. De exemplu, o lovitură asupra unui obiectiv din așa-zisa în „republică populară” Lugansk a fost prezentată pe canalul Приднестровец drept un „atac deliberat asupra copiilor care dormeau”.

Astfel, narațiunile promovate în spațiul informațional transnistrean omit intenționat faptul că Rusia e statul care a invadat Ucraina, încălcând dreptul internațional și suveranitatea acestui stat, iar prin prezentarea selectivă a evenimentelor, media afiliată regimului de la Tiraspol justifică agresiunea militară rusească și consolidează mesajele Kremlinului în regiune.

În aceeași perioadă, sursele de propagandă din stânga Nistrului au promovat cartea Anatomia unei persecuții politice a bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, prezentând-o drept victimă a Maiei Sandu și PAS, care „restricționează în mod constant drepturile autonomiei găgăuze”.

Falsuri despre pretinsa lezare a drepturilor găgăuzilor, „lichidarea autonomiei” sau pretinsele atacuri ale Chișinăului asupra statului de autonomie al regiunii au fost distribuite în repetate rânduri, acestea fiind demontate de Stopfals.md.

Victoria Borodin, Stopfals.md