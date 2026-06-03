Sfinții Constantin și Elena – tradiții și obiceiuri

Biserica Ortodoxă îi prăznuiește în fiecare an, în 3 iunie, pe Sfinții Constantin și pe mama sa, Elena, cei care au dat libertate creștinismului. De această sărbătoare sunt legate o serie de tradiţii şi obiceiuri de care toţi credincioşii ar trebui să ţină cont.

În tradiţia populară, sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena este numită şi Constandinul Puilor sau Constantin Graur. Ziua se serbează în special pentru apărarea recoltelor. În trecut exista obiceiul ca, pentru a preîntâmpina distrugerea strugurilor de către grauri, podgorenii să nu lucreze în această zi. De aceea nu se muncea pământul, iar celor care lucrau în această zi li se „ardeau” bucatele pe câmp. De altfel, Constandinul Puilor nu este singura sărbătoare dedicată păsărilor cerului.

Tot prin tradiţiile transmise de la o generaţie la alta, păstorii hotărăsc în această zi, a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, în 3 iunie, cine va fi baci şi unde vor fi făcute stânele. Totodată, laptele de la oile fiecăruia este măsurat şi cantitatea este însemnată pe răboj (o tăbliţă de lemn).

Tot azi de Sfinţi Împăraţi Constantin şi Elena, se fac ritualuri specifice pentru apărarea stânelor şi ciobanilor de forţe malefice, prin aprinderea „focului viu”, alungarea vrăjitoarelor care fură soporul laptelui prin strigăte şi zgomote puternice.

Se mai spune, de asemenea, că pentru a avea sorţi de izbândă în orice încercare este bine să împarţi cruciuliţe tuturor cunoscuţilor.

În calendarele populare, această zi, în 3 iunie, era cunoscută mai degrabă sub numele de „Constantin Graur” sau „Constantinu Puilor”, pentru că, din această primă zi a verii, păsările din pădure încep să-și învețe puii să zboare, după ce li s-a dezlegat glasul la Vlasie, s-au împerecheat și și-au construit cuiburile la Dragobete.

Oamenii trebuie să țină sărbătoarea pentru ca puii din gospodărie să nu fie mâncați de ulii.

În ziua Sfinţi Constantin și Elena este bine să nu se lucreze, pentru că holdele și strugurii să nu fie distruși, iar până în 3 iunie, mai trebuie să fie semănate porumbul, ovazul și meiul, potrivit tradiției populare.