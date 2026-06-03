Promovare istorică pentru echipa EFA U14! Visocenii sunt pe harta fotbalistică a Republicii Moldova!

De către
Victor Cobăsneanu
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Fără îndoială, ceea ce s-a întâmplat ieri la Chișinău poate fi numit un moment istoric pentru Clubul de fotbal EFA din satul Visoca. Tinerii fotbaliști de la echipa U14 a învins rivalii de la Clubul Sportiv Getica din capitală și au obținut promovarea în Liga a 2-a!

Această victorie a fost obținută în stil de mari campioni, în urma loviturilor de departajare, cum se face, în ultima vreme, și la case mai mari. Or, după timpul regulamentar scorul a fost de 3-3, pentru visoceni marcând Maxim Mereuță (minutul 27), Stansilav Secrieru (44) și Dionisie Balaban (70). La loteria penaltiurilor picii de la EFA s-au dovedit a fi mai siguri pe sine, iar victoria nu putea să le scape printre degete!

Bravo, băieți! Felicitări! Ați demonstrat că se poate și că și alte formații din cadrul clubului, în primul rând echipa de seniori, au dreptul să viseze frumos, pentru a răsplăti eforturile domnului Ghenadie Mija, omul care a pus Visoca pe harta fotbalistică a Republicii Moldova!

Hai, EFA!!!


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Victor Cobăsneanu
Victor Cobăsneanu
Redactor-șef al ziarului „Observatorul de Nord”, câştigător în topul „10 jurnalişti ai anului”. Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Câștigător în TOP-ul „10 jurnaliști ai anului”. În presă din anul 1986. Activitate: corespondent, redactor de secție la ziarul raional din Soroca; corespondent Agenția de știri „Moldpress”, corespondent zonal al ziarului guvernamental „Независимая Молдова”; purtător de cuvânt al prefecturii Soroca, consilierul prefectului. Din anul 1988 fondator și redactor al ziarului „Observatorul de Nord”.
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