Escrocherie cu o nouă „platformă de investiții” pe Facebook

De către
OdN
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Pe Facebook au apărut postări care anunță despre posibilitatea de a câștiga zeci de mii de lei pe lună prin investiții de câteva mii de lei. Anunțurile conțin imaginea liderului PSRM, Igor Dodon, și a altor politicieni din R. Moldova.

Este o ESCROCHERIE. Anunțurile, publicate de cel puțin un cont anonim creat recent, duc către un articol publicat pe un site clonă al unui portal de știri. Materialul este inventat și folosește imagini realizate cu inteligența artificială a câtorva lideri politici, a unei televiziuni și a unei bănci comerciale. Există și comentarii false de laudă, dar și o casetă unde oamenii pot transmite escrocilor datele personale.

Escrocheriile digitale cu scopul de a înșela internauții să investească într-o platformă de investiții falsă sunt frecvente în R. Moldova. Stopfals.md a scris de mai multe ori la acest subiect.

 


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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