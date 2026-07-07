Un pumn în ceafă = 1 an și 6 luni de închisoare

Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui tânăr în vârstă de 25 ani pentru aplicarea violenței asupra unui polițist aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Prin sentința instanței, inculpatul a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare, cu executarea a 6 luni în penitenciar de tip semiînchis. Executarea restului pedepsei, de 1 an, a fost suspendată pe un termen de probă de 2 ani, cu impunerea obligațiilor prevăzute de lege și aflarea sub supravegherea organului de probațiune.

Potrivit materialelor cauzei, în seara zilei de 4 ianuarie 2024, mama tânărului a apelat serviciul 112, solicitând intervenția poliției după ce a fost agresată fizic și verbal de fiul său, aflat în stare de ebrietate. În urma apelului, un echipaj de poliție s-a deplasat la domiciliul acesteia din orașul Durlești pentru documentarea cazului. În timp ce unul dintre polițiști consemna circumstanțele sesizate, tânărul s-a apropiat din spate și l-a lovit cu pumnul în regiunea cefei, încercând astfel să împiedice desfășurarea activității de serviciu a polițistului. În urma loviturii, polițistul și-a pierdut echilibrul și a căzut, suferind leziuni ușoare la nivelul capului și contuzii ale țesuturilor moi, pentru care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ulterior, inculpatul a fost imobilizat imediat de celălalt membru al echipajului și încătușat. În cadrul urmăririi penale, inculpatul și-a recunoscut vina pentru fapta comisă și a declarat că regretă de cele întâmplate. În privința acestuia au fost emise mai multe ordine de restricție de urgență pentru fapte de violență domestică comise împotriva membrilor de familie, tânărul fiind sancționat și contravențional de mai multe ori. Inculpatul nu s-a prezentat în fața instanței de judecată, fiind anunțat în căutare. Întrucât nu a fost identificat, instanța a dispus examinarea cauzei penale în lipsa sa, informează procuratura.md Sentința este cu drept de apel, iar inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la rămânerea definitivă a sentinței de condamnare. Foto: simbol