Fabrici de falsuri online: titluri senzaționale și scandaluri inventate. Exemplul unei pagini clickbait de Facebook

Pagina anonimă de Facebook Povestiri din Viață, cu peste 14.000 de urmăritori, publică constant falsuri despre politica și societatea din R. Moldova, folosind nume greșite și imagini generate artificial. Pagina inventează situații de criză și scandal, prezentându-le ca reale. Postările sunt însoțite de linkuri clickbait către site-ul Thecisclub.com, pe care sunt publicate „știri” false, ale căror texte urmează același șablon: abundă în adjective și acuzații grave, însă folosește exprimări generale și nu prezintă probe sau nume concrete.

„Moldova se află într-o perioadă de instabilitate politică severă” sau „protestele împotriva guvernului au atins un nivel alarmant” sunt doar câteva dintre exprimările șablon ale postărilor din ultimele zile ale paginii de Facebook Povestiri din Viață, creată în decembrie 2024 și administrată din Armenia.

Niciuna dintre afirmațiile de mai sus nu corespund adevărului, întrucât R. Moldova nu se află într-o „perioadă de instabilitate politică severă”, iar „protestele împotriva guvernului” sunt departe de a atinge nivelul protestelor antiguvernamentale din alți ani (2016-2019 sau 2022-2023, de exemplu).

Deși Alexandru Munteanu este prim-ministrul R. Moldova de mai bine de jumătate de an, pagina îi prezintă pe Dorin Recean sau Natalia Gavrilița ca actuali premieri.

Șirul greșelilor continuă cu prezentarea fostului președinte al Parlamentului, Marian Lupu, ca „Vasile Lupu”, domnitor al Moldovei în secolul XVII.

Aceste exemple sunt specifice folosirii inteligenței artificiale în crearea de conținut, lipsa de cunoștințe elementare despre politica R. Moldova și generarea de audiență prin utilizarea emoțiilor pentru a determina utilizatorii să intre pe linkurile afișate în postări (clickbait).

De la „povești de viață” la manipulări socio-politice

Înainte de a răspândi „scandaluri” și „planuri ascunse” de natură politică și financiară (lucru care se întâmplă în ultimele două săptămâni), pagina obișnuia să distribuie așa-numite povești de viață, în care cineva „povestea” întâmplări sau experiențe „personale”.

Metode de manipulare

Titluri șocante menite să atragă vizualizări, dar fără conținut real;

Inventarea de „scandaluri” și „planuri secrete”, descriindu-se evenimente care nu au avut loc, fără citate, documente sau surse credibile;

Exploatarea inteligenței artificiale: texte și imagini fabricate care dau impresia de „noutate”, dar sunt complet false;

Impact și pericol

Confuzie publică: oamenii pot crede că aceste „știri” sunt reale și le distribuie mai departe;

Subminarea încrederii: se creează neîncredere în instituțiile oficiale și în jurnaliștii profesioniști;

Exploatarea emoțiilor: titlurile alarmiste provoacă panică sau indignare, ceea ce crește viralitatea.

În realitate, nu există dovezi pentru niciuna dintre afirmațiile publicate. Niciun oficial, nicio instituție sau o redacție independentă nu a confirmat vreodată „scandalurile” invocate de pagina Povestiri din Viață și site-ul Thecisclub.com. Ambele nu au autori identificați, nu citează surse și nu respectă regulile jurnalismului, având scopul de a păcăli audiența pentru a atrage trafic online.

Fiți atenți la surse și verificați informația!

Mihai Avasiloaie, Stopfals.md