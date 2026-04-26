FALS: România a oprit alocațiile și pensiile pentru cetățenii români din R. Moldova

Mai multe site-uri și conturi de pe rețelele sociale susțin că România ar fi încetat plata alocațiilor pentru copii și a pensiilor pentru cetățenii din R. Moldova care dețin și cetățenie română. Afirmația, însoțită de acuzații politice și descrieri alarmiste despre o presupusă „abandonare” a moldovenilor de către România, este falsă. În realitate, alocațiile sunt menținute, chiar dacă nu sunt indexate, iar pensiile depind de contribuții, nu de cetățenie.

Pe 22 aprilie, site-ul Timpul Moldova (timpulmd.info) a publicat o știre, în limbile română și rusă, în care afirmă că „Bucureștiul a încetat prelungirea alocațiilor pentru copii și a pensiilor pentru cetățenii Moldovei care dețin cetățenie română”. Mesajul este însoțit de acuzații politice și formulări emoționale precum că „aceeași «frați» români îi lasă liniștiți baltă pe moldoveni”.

Afirmații similare au fost publicate de site-ul Moldanalytics.info, care sugerează că „mii de cetățeni ai noștri au rămas fără beneficii sociale” (în original: «тысячи наших граждан остались без социальных выплат») și de Moldovalibera.info care invocă cazuri dramatice și generalizează situații individuale despre cum „o femeie din Moldova, al cărei copil suferă de o boală gravă, a rămas cu un card gol după o retragere forțată” (în original: «жительница Молдовы, чей ребенок страдает тяжелым заболеванием, осталась с пустой картой после принудительного списания») și scrie că „România se întoarce acum împotriva moldovenilor de rând” (în original:«Румыния идет против простых молдаван»).

Mesajul a fost amplificat de mai multe conturi de Facebook și Odnoklassniki.

Părinții primesc alocații în continuare

Afirmația precum că Bucureștiul ar fi „încetat prelungirea alocațiilor pentru copii și a pensiilor” pentru cetățenii R. Moldova care dețin și cetățenie română este falsă. Nu există nicio decizie oficială a autorităților din România care să confirme o astfel de măsură generală. Mai mulți părinți care beneficiază de alocații au confirmat pentru Stopfals.md că au continuat să primească plățile în ultimele luni.

Extras dintr-un cont bancar (aplicația George) care arată plăți lunare regulate ale alocației de stat pentru copii, în valoare de 292 ron, efectuate de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui în lunile februarie–aprilie 2026. Imaginea confirmă că alocațiile continuă să fie achitate.

Chiar și în situații precum anularea actului de identitate românesc, dreptul la alocație nu se pierde, iar plata poate fi efectuată către celălalt părinte, un reprezentant legal sau o persoană împuternicită prin procură, potrivit Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale din România.

Cât privește pensia, ea se acordă în funcție de contribuțiile la sistemul de asigurări sociale și nu este garantată automat de cetățenie.

Situația reală a alocațiilor

Este adevărat că în România, cuantumul alocației de stat pentru copii este „înghețată” în anul 2026, pentru al doilea an consecutiv, deși legea prevede explicit indexarea anuală automată cu rata medie a inflației. Astfel, alocațiile sunt menținute la nivelul celor din 2024, iar faptul că nu cresc nu înseamnă că au fost anulate.

În prezent, alocațiile sunt de 292 de roni pe lună pentru copiii cu vârsta de peste 2 ani și de 719 roni pe lună pentru copiii cu vârsta sub 2 ani sau pentru copiii cu dizabilități.

Dezinformarea amplificată prin limbaj emoțional și cazuri neconfirmate

Pentru a crea o percepție eronată asupra situației și a susține narațiunea falsă despre încetarea alocațiilor, sursele utilizează un limbaj emoțional și acuzații politice menite să provoace reacții puternice. Afirmații de tipul „mii de cetățeni ai noștri au rămas fără beneficii sociale” nu se bazează pe date, statistici sau surse verificabile care să le confirme.

În același timp, sunt invocate cazuri individuale nedocumentate și fără detalii verificabile. Aceste exemple sugerează, în mod eronat, că situațiile izolate reprezintă un fenomen general. Iar folosirea expresiei precum „aceeași «frați» români îi lasă liniștiți baltă pe moldoveni” au scopul de a induce sentimentul de abandon intenționat din partea statului român, alimentând percepții negative în relația dintre cele două state.

Aceasta nu este o narațiune nouă. Ea face parte dintr-un tipar repetitiv de dezinformare, folosit de sursele propagandistice pro-Kremlin.

Victoria Borodin, Stopfals.md