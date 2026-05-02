Dezinformări despre participarea Republicii Moldova la „Coaliția voluntarilor”

Igor Dodon a declarat că Maia Sandu ar putea implica Republica Moldova în războiul din Ucraina, după ce președinta a vorbit despre deschiderea R. Moldova de a participa la Coaliția voluntarilor. Afirmațiile liderului Partidului Socialiștilor au fost preluate rapid de un număr mare de site-uri, conturi și canale de social media, în unele cazuri pe ton alarmist. În realitate, Maia Sandu s-a referit la o posibilă participare a R. Moldova la Coaliția voluntarilor, cu respectarea strictă a statutului de neutralitate din Constituție. Inițiativa internațională nu este o alianță militară și include și state neutre.

În câteva postări de pe rețelele de socializare, liderul PSRM a afirmat că Maia Sandu ar putea implica R. Moldova într-un conflict militar. El a interpretat declarațiile șefei statului din timpul conferinței comune de presă cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, din 26 aprilie.

„Sandu riscă să implice Republica Moldova într-un conflict militar, dorind să acopere prin război eșecul total al politicilor sociale și economice. Declarațiile Maiei Sandu privind intenția Republicii Moldova de a deveni parte a așa-numitei „coaliții a voluntarilor” în Ucraina contravin statutului de neutralitate, consacrat în Constituția țării noastre și, de fapt, subminează unul dintre principiile de bază ale securității sale. (…) Astfel de declarații, făcute de Maia Sandu în weekend la Kiev, pot duce țara noastră la o implicare directă în acțiuni militare”.

Afirmațiile lui Dodon au fost preluate de mai multe site-uri de știri care nu au prezentat opinii alternative sau reacții (aici, aici, aici, aici sau aici).

Declarații similare au apărut pe mai multe canale de Telegram care promovează narațiuni pro-Kremlin (inclusiv al deputatului PSRM Bogdan Țîrdea), pe TikTok (aici sau aici), pe Instagram și Facebook (aici sau aici).

Numărul mare de postări și comentarii la acest subiect sugerează o posibilă campanie organizată de manipulare a opiniei publice.

Ce anume a declarat Maia Sandu

În realitate, răspunzând la întrebarea unei jurnaliste din Ucraina despre modul în care R. Moldova poate participa la Coaliția voluntarilor, Maia Sandu a precizat că aceasta se va întâmpla doar respectând cadrul constituțional.

Ea a precizat că R. Moldova a ajutat și anterior Ucraina prin instruirea geniștilor: „Suntem gata să ne alăturăm Coaliției voluntarilor. Am discutat cu colegii ucraineni cum ar trebui să se întâmple, ținând cont de statutul de neutralitate al țării mele. Noi am oferit și anterior sprijin prin instruirea geniștilor. Acum suntem gata să lucrăm în domenii specifice în cadrul Coaliției voluntarilor”.

Declarațiile Maiei Sandu la Kiev nu reprezintă o noutate. Șefa statului a făcut afirmații similare și în timpul unei conferințe de presă susținute pe 23 martie curent la Chișinău, când a precizat că participarea R. Moldova la această Coaliție nu e o încălcare a Constituției și se va produce doar după încetarea războiului.

„Republica Moldova deja oferă sprijin Ucrainei sub formă de instruiri pentru deminare și acesta este lucrul pe care îl putem face și pe care l-am oferi în cazul în care va exista acest acord final al membrilor Coaliției voluntarilor ca R. Moldova să se alăture. R. Moldova poate, Constituția permite acest lucru și cred că este important să fim și noi parte a acestui efort. Așa cum am spus mai devreme, pe partea de deminare, specialiștii noștri pot oferi și instruiri și pot participa la deminare în condițiile sau cu condiția că se încheie războiul în Ucraina și, respectiv, se pot face activități pe timp de pace”.

Ce este Coaliția voluntarilor?

Coaliția voluntarilor (Coalition of the willing), numită și Coaliția de Voință, a fost lansată în martie 2025 la inițiativa premierului britanic Keir Starmer, cu scopul principal de a sprijini Ucraina și de a asigura pacea în această țară după încheierea războiului cu Federația Rusă. Aceasta este o inițiativă internațională informală, nu o alianță militară și nu presupune obligații colective de apărare.

Într-o declarație adoptată la Paris pe 6 ianuarie 2026, în cadrul unei reuniuni la care s-au alăturat peste 30 de state (Marea Britanie, Franța, Germania, Polonia, România ș. a.), participanții au reafirmat „angajamentul pentru o pace justă și durabilă în Ucraina, în conformitate cu principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite”. În declarație se precizează că garanțiile de securitate și apărare pe care le oferă Coaliția vor fi activate doar după încheierea războiului și în conformitate cu prevederile constituționale ale statelor membre: „Suntem pregătiți să ne angajăm într-un sistem de garanții obligatorii din punct de vedere politic și juridic, care va fi activat odată cu intrarea în vigoare a unui armistițiu, suplimentar acordurilor bilaterale de securitate și în conformitate cu propriile noastre aranjamente legale și constituționale”.

Respectiv, aderarea la Coaliția voluntarilor nu înseamnă participarea la război, deoarece garanțiile acesteia vor fi valabile după încetarea acestuia. În plus, fiecare stat poate participa în conformitate cu propriile prevederi constituționale, cum ar fi neutralitatea în cazul R. Moldova. Trebuie menționat că Irlanda și Austria, state europene neutre, sunt parte a Coaliției voluntarilor.

Cu toate aceastea, unele țări care participă la Coaliția Voluntarilor ajută Ucraina și cu armament, sisteme de apărare, instruirea militarilor sau sprijin logistic.

Experții îl contrazic pe Dodon

Daniel Vodă, expert asociat în politică externă și comunicare strategică la Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), a notat că intenția R. Moldova de a participa la Coaliția voluntarilor este una inteligentă, care va aduce beneficii de imagine și de securitate țării, iar indirect și economice.

„Securitatea Ucrainei influențează direct stabilitatea din regiune. O Ucraină stabilă înseamnă mai puține riscuri pentru Republica Moldova – pentru economie, pentru investiții, pentru infrastructură. Participarea în astfel de formate înseamnă și diversificare, și consolidarea poziției noastre externe. Este baza unei politici externe responsabile promovate de Președinție. Decizia este corectă, iar următorul pas firesc este să vorbim mai mult despre ea în interiorul țării”, a comentat Daniel Vodă.

Potrivit profesorului universitar și analistului Victor Juc, statutul de neutralitate nu exclude participarea țării la eforturile de consolidare a capacităților de apărare ale Ucrainei.

Totodată, expertul Mihai Isac susține că „este important ca R. Moldova să participe și în calitate de stat exportator de securitate, iar deminarea este o formă de diplomație militară”.

Pretinsa implicare în războiul Rusiei împotriva Ucrainei și încălcarea statutului de neutralitate sunt printre cele mai frecvente narațiuni false răspândite în R. Moldova în ultimii ani. Igor Dodon este unul dintre principalii promotori ai acestui gen de mesaje.

Dana Ciobanu, Stopfals.md