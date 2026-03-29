Cum prezintă propaganda Kremlinului starea de urgență în energetică? De la distorsionări și omisiuni intenționate la învinovățirea Ucrainei

Instituirea stării de urgență în domeniul energetic în Republica Moldova a fost exploatată rapid de propaganda rusă printr-un amestec de omisiuni deliberate, distorsionări și narațiuni false. În timp ce unele surse au trecut sub tăcere cauza reală a avariei – atacurile cu drone rusești asupra liniei electrice Isaccea-Vulcănești, care traversează teritoriul Ucrainei – altele au prezentat decizia autorităților drept dovadă de „incompetență”, instrument de manipulare sau pretext pentru restrângerea drepturilor cetățenești. S-a încercat, totodată, transferul vinei Rusiei pentru avarierea liniei electrice pe Ucraina.

Parlamentul R. Moldova a decis cu 72 de voturi, la 24 martie, instituirea stării de urgență în energetică pentru 60 de zile, la solicitarea Guvernului. S-a întâmplat după avarierea liniei electrice Isaccea-Vulcănești, pe teritoriul Ucrainei, urmare a unui atac cu drone rusești. În condițiile riscului deconectărilor de energie electrică, Guvernul a aprobat ulterior un set de măsuri pentru protejarea sistemului energetic și reducerea consumului în perioada stării de urgență.

Niciun cuvânt despre Rusia

Una dintre tacticile abordate de sursele propagandistice (inclusiv presa din Rusia) au tăcut în privința cauzei care a provocat instituirea stării de urgență în R. Moldova.

Astfel, agenția rusă de stat TASS sau publicații precum Vesti și Life au scris despre posibile deconectări de energie electrică din cauza avariei la linia electrică Isaccea-Vulcănești, dar nu au precizat că aceasta a fost provocată de bombardamentele rusești.

Guvernarea, acuzată pentru starea de urgență cauzată de atacurile ruse

Pe de altă parte, un număr impunător de canale de Telegram cu politică editorială pro-Kremlin au prezentat instituirea stării de urgență drept o decizie inutilă și care ar demonstra „incompetența guvernării”. Aceste surse au trecut sub tăcere sau au menționat tangențial cauza avariei, adică bombardamentele rusești.

„Țara condusă de PAS bate toate recordurile la tot felul de situații de urgență. Deși, atât în condiții de urgență, cât și în condiții obișnuite, oricum nu le iese nimic bun”, potrivit canalului de Telegram Newsmd24.

„Ne jenăm să întrebăm: starea de urgență a devenit acum un mod universal de a acoperi găurile propriei incompetențe?” (în original: «Стесняемся спросить: ЧП – это теперь универсальный способ закрывать дыры в собственной некомпетентности?»), a scris Gagauznewsmd (cunoscut pentru dezinformare constantă).

În aceeași manieră au abordat subiectul și alte canale de Telegram, dar și unii politicieni pro-ruși. Potrivit deputatului socialist Bogdan Țîrdea, cunoscut pentru promovarea constantă de falsuri și manipulări, starea de urgență „nu e decât un instrument de manipulare” din partea guvernării, care ar fi recurs la această decizie pentru a menține starea de frică în rândul populației.

A ieșit la rampă și ex-deputata Marina Tauber, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor. Citată pe Telegram, Facebook și de presa afiliată, Tauber afirmă că instituirea stării de urgență ar compensa „lipsa unei strategii pe termen lung” din partea guvernării și sugerează că în timpul acesteia ar fi limitate libertățile politice.

„Fie se va mai toca încă un miliard, fie vor fi restrânse și mai mult drepturile cetățenești” (în original: «то ли снова ярд распилят, то ли еще больше гражданские права ограничат»), a scris canalul de Telegram Мамалыга и Токана. În aceeași manieră au comentat Sputnik Молдова, Молдавская политика, Молдавский Vагон (și unele conturi de Facebook), iar WTF Moldova?! sugerează că prin instituirea stării de urgență autoritățile ar intenționa să interzică sau să limiteze acțiunile legate de Ziua Victoriei (9 mai).

Narațiunea veche despre gazele rusești ieftine

Instituirea stării de urgență a fost un prilej și pentru promovarea unei narațiuni mai vechi, și anume că situația din domeniul energetic ar fi provocată de faptul că Chișinăul ar fi renunțat la „resursele energetice ieftine” din Rusia, iar soluția în cazul de față ar fi reluarea alimentării cu energie electrică de la Centrala de la Cuciurgan. „Soluția” este în special promovată de media controlată de regimul de la Tiraspol (aici, aici), dar și de politicieni pro-ruși, așa cum este Alexei Lungu (afiliat lui Ilan Șor) sau Igor Dodon. „Guvernul trebuie să înceapă de urgență negocierile pentru achiziția energiei electrice de la Cuciurgan”, a îndemnat liderul PSRM pe 26 martie.

De fapt, din octombrie 2022, Gazpromul rusesc a început în mod unilateral să reducă volumul de gaz livrat R. Moldova, încălcând prevederile contractului existent, semnat în urmă cu mai puțin de un an. Nu R. Moldova a renunțat la gazul rusesc, dar Rusia, care a invocat o pretinsă datorie de 700 de milioane de dolari (neconfirmată de auditul extern) și a redus volumul de gaze până la cantitatea care acoperea doar consumul malului stâng al Nistrului (detalii AICI).

Ucraina, acuzată că ar fi avariat linia electrică

Una dintre tehnicile de manipulare folosite de sursele propagandistice este să atribuie Ucrainei vina pentru cauzele care au dus la instituirea stării de urgență. Publicația pro-Kremlin Другая Украина sugerează că linia electrică Isaccea-Vulcănești ar fi fost avariată de drone ucrainene.

„Cu dronele ucrainene lucrurile par deja destul de clare, așa că propun să ne mutăm atenția asupra Moldovei, vecină cu Ucraina, unde zilele trecute a fost declarată stare de urgență: republica ar putea rămâne fără electricitate din cauza Ucrainei” (în original: «с украинскими дронами уже вроде как все предельно понятно, поэтому предлагаю переключиться на соседнюю с Украиной Молдавию, где намедни было объявлено ЧП: республика может остаться без света из-за Украины»).

Precizăm că linia electrică Isaccea–Vulcănești este un element-cheie al rețelei care asigură alimentarea cu energie electrică a R. Moldova, acoperind până la 70% din consumul total, în special în orele de vârf. O porțiune a liniei traversează teritoriul Ucrainei și a fost avariată în urma unui atac cu drone rusești, în noaptea de 23 spre 24 martie. Potrivit autorităților, defecțiunile ar putea fi remediate în cel puțin 5–7 zile, cu condiția ca atacurile să nu se repete.

Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile, calificându-le drept crime de război: „Rusia poartă întreaga responsabilitate”.

Dana Ciobanu, Stopfals.md