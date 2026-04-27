Dezinformări despre Republica Moldova, publicate într-o revistă franceză pro-Kremlin, amplificate de internauți și surse propagandistice

Mai multe informații manipulatoare publicate de revista de limbă franceză Omerta, considerată instrument al propagandei Kremlinului în Franța, au fost distribuite activ în Republica Moldova. Zeci de conturi, pagini și canale de social media, dar și unii politicieni și internauți propagandiști, au promovat afirmații care prezintă R. Moldova ca „teren de joacă” pentru Emmanuel Macron și George Soros și un „laborator geopolitic” al „amestecului UE” în treburile sale interne. Totodată, guvernarea de la Chișinău este prezentată ca „mafie” și „crimă organizată”. În realitate, conținutul articolelor publicate de Omerta nu este acoperit de o bază factologică, iar multe dintre idei se aliniază narațiunilor false ale propagandei Kremlinului.

Ediția revistei Omerta, apărută în aprilie, conține câteva articole dedicate R. Moldova, printre care și interviuri cu doi politicieni de opoziție (Vlad Filat și Vasile Costiuc). Articole abundă în speculații, manipulări și chiar falsuri la mai multe subiecte.

De exemplu, un articol întreabă dacă câștigarea alegerilor de către Maia Sandu este „o victorie politică fabricată”. În același material se afirmă că asupra alegerilor parlamentare din 2025 a planat „umbra interferenței americane”, în timp ce „Europa a preluat controlul” după închiderea organizației americane USAID. Ca argumente pentru așa-zisa influență a Uniunii Europene sunt enumerate vizitele înalților oficiali europeni la Chișinău și asistența financiară de circa 1,9 miliarde de euro oferită R. Moldova pentru perioada 2025-2027. În același timp, este omis amestecul demonstrat al Rusiei în alegeri.

„Canalele de televiziune sunt închise, presa este ținută sub un control strict, iar oponenții sunt supuși hărțuirii judiciare și intimidării. Democrația este slăbită”, se afirmă într-un alt articol, semnat de Charles d’Anjou, fondatorul revistei.

„Moldova amenințată de interferențele globaliste (Macron, Soros, UE…)” – este titlul articolului cu pricina

„Fanul lui Putin”. Cine stă în spatele revistei?

Omerta este o revistă de extremă dreapta cu linie editorială pro-Kremlin, apărută în 2022, la scurt timp după interzicerea de către justiția europeană a canalului propagandistic Russia Today (RT) France.

Instituții media importante și credibile din Franța (așa ca Le Monde, Libération sau Mediapart) prezintă Omerta ca pe un instrument de propagandă rusă, cu o agendă bazată pe teme conservatoare și geopolitice.

Revista este condusă de Régis Le Sommier, un fost jurnalist la RT France, și a fost fondată de Charles d’Anjou, un om de afaceri care își desfășoară activitatea la Moscova și are legături cu mediul de securitate rusesc. Charles d’Anjou la fel a lucrat la RT France.

Cu referire la revista Omerta, jurnalistul Dan Alexe, fost corespondent al postului Europa Liberă la Bruxelles, scoate în evidență faptul că „unii dintre semnatarii articolelor, precum Charles d’Anjou, sunt cunoscuți activiști de extremă dreaptă refugiați în Rusia”.

„Încă de când, de la invadarea și anexarea Crimeei de către Rusia în 2014, canalele TV și platformele web de propagandă clasică Sputnik și Russia Today au fost interzise de mai toate țările Europei, mai multe forme noi de propagandă insidioasă și-au făcut apariția. Unele sunt prea evidente și conving poate mai puțin. (…) Mai recent au apărut însă tot felul de publicații, în franceză, engleză sau italiană, semnate cu nume de jurnaliști occidentali, și care pot păcăli un public naiv.

O asemenea „revistă”, cu un titlu care deja ar trebui să fie suspect «Omerta» (“omerta” este jurământul de tăcere în cadrul mafiei italiene), pretinde că scrie despre ingerințele externe (Soros, Macron, UE) în politica R. Moldova”, a afirmat Dan Alexe într-o corespondență pentru Radio Moldova.

„Problema este că textele de propagandă rusească în franceză sau engleză sunt preluate de unii activiști moldoveni precum Vitalie Gămurari, fostul purtător de cuvânt al PD, pe când formațiunea era condusă de Vladimir Plahotniuc, sau un anume Andrei Ioniță”, a adăugat jurnalistul.

Afirmațiile din revistă, amplificate și exagerate

„Textele de propagandă rusească în franceză”, adică ideile publicate de Omerta, au fost într-adevăr preluate de mai mulți internauți, site-uri, pagini și conturi de social media. În perioada 19-20 aprilie, au apărut zeci de postări și videouri care au promovat ideile din respectivele articole.

Deosebit de active au fost paginile și conturile de Facebook, multe dintre care anonime (aici, aici sau aici), internauți care distribuie frecvent falsuri și manipulări (așa ca Vitalie Florea, Andrei Ioniță, Sergiu Badan ori Alina Deliss) sau politicieni de opoziție ca Vlad Filat.

Zeci de videouri similare au apărut coordonat (publicate în special de conturi anonime) pe mai multe rețele de socializare în perioada 19-20 aprilie

La răspândirea mesajelor au contribuit și mai multe surse de dezinformare cunoscute (Комсомольская правда в Молдове, Primul în Moldova, eNews, Canal5 sau PRESS-Обозрение). Articolul publicat de Комсомольская правда в Молдове a fost preluat, tradițional, de site-ul și pagina de Facebook a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), afirmând că „în UE, în sfârșit, au început a vorbi despre mafia care guvernează Moldova”.

Principalele idei din articolele Omerta au fost răspândite și comentate de mai multe canale de TikTok, în special anonime. La fel, numeroase canale de Telegram, cunoscute pentru dezinformare constantă, printre care WTF Moldova?!, Molva, Ящик Пандоры, МЯСОРУБКА NEWS, ULTIMA ORĂ sau ГРТ.

Majoritatea acestor surse au afirmat că articolele Omerta reflectă „realitatea” din R. Moldova, prezentând-o ca „teren de joc” pentru Occident, iar statul – acaparat de „mafie”. Multe dintre sursele menționate au exagerat unele afirmații din articolele revistei, dar și importanța acesteia. Astfel, PCRM a generalizat prin „sursele media franceze” (în original: «французские СМИ»), în timp ce unele conturi au publicat afirmații de tipul „Franța a desființat regimul Sandu” (în original: «Франция разнесла режим Санду»).

Afirmații fără acoperire și narațiuni tipice ale Kremlinului

Articolele Omerta nu prezintă dovezi și nu au acoperire factologică în susținerea afirmațiilor pe care le lansează.

Multe dintre acestea au fost dezmințite, de-a lungul timpului, de către portalul nostru (despre așa-zisa ingerință a lui George Soros – aici; despre „distrugerea” democrației din R. Moldova – aici și aici; despre „închiderea canalelor de televiziune” și „ținerea presei sub control strict” – aici, aici, aici, aici și aici); despre „hărțuirea judiciară și intimidarea oponenților” – aici și aici).

Afirmația despre administrarea din exterior a R. Moldova este una dintre principalele narațiuni specifice propagandei ruse.

Deși seria de articole Omerta prezintă R. Moldova ca un loc în care Occidentul și Rusia luptă pentru influență, materialele se axează pe pretinsele imixtiuni ale Vestului (inclusiv în alegeri), omițând aspecte esențiale despre imixtiunea demonstrată a Moscovei în țara noastră.

Referindu-ne la R. Moldova ca un „laborator geopolitic” și un „teren de joacă”, nu putem omite dovezile de ingerință masivă a Rusiei în ultimele scrutine, activitate ilegală demonstrată de organele de drept și jurnaliștii de investigație (campanii masive de cumpărare de voturi și de dezinformare, pentru a împiedica parcursul european al Chișinăului). Detalii AICI.

Mihai Avasiloaie, Stopfals.md