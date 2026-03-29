După Rogojeni și Florești, și stația feroviară Drochia dispune de estacadă feroviară

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”  anunță finalizarea lucrărilor de reparație și disponibilitatea utilizării a estacadei feroviare de la Drochia. Utilizarea estacadei feroviare facilitează conexiunile între operatorii de transport, agenții economici și piețele de desfacere și oferă multiple avantaje, atât din punct de vedere logistic, cât și comercial, contribuind la optimizarea lanțului de aprovizionare și la reducerea timpului de staționare a vagoanelor.

Beneficii directe pentru clienți: posibilitatea de a primi loturi mari de materiale de construcții la prețuri reduse, datorită tarifelor avantajoase ale transportului feroviar, livrarea mărfii la timp, indiferent de condițiile meteorologice sau de sezon, servicii de transbordare și depozitare organizate în funcție de necesități.

Să menționăm că o astfel de estcadă feroviară există la Rogojeni și Florești.

 


