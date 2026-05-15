Vacanțe cu tichete: peste 20 de pensiuni din R. Moldova își deschid porțile pentru turiști

Programul tichetelor de vacanță, lansat de Guvern, începe să fie implementat în sectorul turismului rural. În prezent, 22 de pensiuni din Republica Moldova fac parte din rețeaua operatorilor autorizați, potrivit Oficiului Național al Turismului.

Autoritățile anunță că lista urmează să fie extinsă în perioada următoare, pe măsură ce tot mai multe unități de cazare vor îndeplini criteriile de participare, ceea ce ar putea crește semnificativ oferta pentru turiști.

Reprezentanții Oficiului Național al Turismului afirmă că unele pensiuni au fost deja aprobate, iar altele se află în proces de autorizare, transmite moldova1.md.

„Primele 10 unități afiliate au fost aprobate de Ministerul Culturii. În această săptămână am transmis încă 12 unități spre aprobare, iar până la finalul săptămânii sau cel târziu săptămâna viitoare sperăm să fie confirmate”, a declarat specialista instituției, Aurelia Durand.

Antreprenorii din domeniu susțin că programul ar putea contribui la creșterea fluxului de turiști locali și la stabilizarea veniturilor pe tot parcursul anului. În prezent, unele pensiuni spun că depind în mare parte de sezonul cald și de turiștii străini.

La o agropensiune din satul Zăbriceni, raionul Edineț, proprietara Mihaela Artemi-Bagrii afirmă că procedura de aderare la program a fost simplă, iar așteptările sunt legate de atragerea mai multor vizitatori din țară.

„Totul a fost online, am completat declarația și am transmis-o electronic. Încă așteptăm confirmarea. Până acum am avut mai mult turiști străini, dar cu tichetele sperăm să crească numărul vizitatorilor locali”, a spus aceasta.

Și alți proprietari de pensiuni consideră că noul mecanism ar putea reduce sezonalitatea activității și ar permite funcționarea afacerilor pe tot parcursul anului. La Molovata Nouă, o antreprenoare din domeniu afirmă că programul ar putea ajuta inclusiv la menținerea locurilor de muncă în perioadele mai slabe ale anului.

„În sezonul rece suntem nevoiți să reducem activitatea. Tichetele de vacanță ne-ar permite să lucrăm constant și să acoperim salariile pe tot parcursul anului”, a menționat aceasta.

Alți operatori spun că extinderea sejururilor turistice ar putea avea efecte pozitive asupra veniturilor și ar permite diversificarea serviciilor, inclusiv dezvoltarea unor facilități suplimentare pentru oaspeți.

Potrivit regulamentului aprobat de Guvern, angajații din sectorul privat pot primi anual tichete de vacanță în valoare de până la 50% din salariul mediu pe economie, echivalentul a circa 8.700 de lei. Acestea sunt neimpozabile și pot fi utilizate exclusiv în unități turistice rurale, fiind valabile timp de 12 luni de la emitere.

Accesul în program se face prin notificarea Oficiului Național al Turismului, iar operatorii autorizați sunt incluși în sistemul oficial gestionat de autorități.