Criză în sate: se închid punctele de colectare a laptelui, autoritățile caută soluții urgente

Liudmila Catlabuga a declarat că autoritățile analizează situația din sectorul laptelui, în contextul în care, în ultima perioadă, numărul punctelor de colectare a scăzut în mai multe raioane ale țării, inclusiv Glodeni, Soroca și Fălești.

Problema afectează în special gospodăriile private care dețin vaci de lapte și pentru care predarea zilnică a producției către punctele de colectare reprezintă o sursă importantă de venit, relatează ziar.md.

Potrivit ministrei, situația a fost semnalată atât în timpul vizitelor sale în teritoriu, cât și printr-o notificare transmisă de asociațiile de profil.

„Da, într-adevăr, această situație a fost semnalată în teritoriu, în momentul vizitelor mele, dar și printr-o notificare a asociațiilor de profil, în care se menționează acest fapt. Punctele de colectare sunt, în mare parte, deținute de fabricile de procesare a laptelui și produselor lactate”, a declarat Ludmila Catlabuga.

Ministra spune că MAIA, împreună cu Ministerul Economiei, a inițiat o analiză a întregului lanț valoric al laptelui și produselor lactate, de la materia primă colectată din gospodării și ferme până la produsele lactate care ajung pe rafturile magazinelor.

„S-a inițiat o analiză foarte minuțioasă la minister, de comun cu Ministerul Economiei, pe întreg lanțul valoric al laptelui și produselor lactate, începând cu materia primă și terminând cu produsele lactate la raft”, a precizat Catlabuga.

Conform datelor prezentate de Asociația Patronală din Industria Laptelui, procesatorii invocă mai multe motive pentru restrângerea activității de colectare. Printre acestea se numără restrângerea piețelor de desfacere pentru produsele lactate procesate și costurile logistice mari, mai ales în zonele unde volumele colectate sunt mici și dispersate între localități.

Ludmila Catlabuga a anunțat că urmează discuții cu procesatorii de lapte și produse lactate, după care urmează a fi organizate consultări și cu producătorii.

„Urmează să avem o ședință cu procesatorii de lapte și produse lactate, după care inițiem discuții și cu producătorii. Am inițiat o procedură mult mai amplă în contextul laptelui, pe întreg lanțul valoric, și urmează să avem decizii în urma acestor discuții”, a spus ministra.

Potrivit acesteia, autoritățile vor analiza unde pot interveni, inclusiv prin modificări legislative sau prin măsuri de sprijin pentru segmentul de materie primă.

„O să vedem unde putem interveni atât legislativ, cât și cu suport pentru segmentul de materie primă. Calitatea materiei prime industrializate este în creștere și, în continuare, vom menține acest suport. Pe partea de procesare a produselor lactate și a produselor la raft, în rețele, la fel vom avea discuții cu procesatorii, ca să putem identifica soluții”, a declarat ministra Agriculturii.

Datele statistice pentru anul 2025 arată că producția totală de lapte din R. Moldova a ajuns la aproximativ 300.000 de tone, în creștere cu aproape 6% față de 2024. Cea mai mare parte a producției vine în continuare din gospodăriile populației, care au produs peste 210.000 de tone, cu 1,7% mai mult decât în 2024.

Totodată, importurile de lapte în vrac au scăzut. Volumul importat s-a redus de la aproximativ 35.000 de tone în 2024 la 28.000 de tone în 2025, fiind înregistrată o diminuare atât ca volum, cât și ca valoare.