„Spune ce-ai trăit, schimbă ce urmează!” – atelier informativ despre drepturile pacienților la Schineni

Locuitorii din raionul Soroca continuă să fie informați despre drepturile pacienților și importanța implicării active în îmbunătățirea serviciilor medicale. De această dată, un atelier informativ a fost organizat pentru părinții și cadrele didactice din cadrul grădiniței din satul Schineni.

În cadrul activității, participanții au aflat mai multe despre platforma voceapacientului.md, dar și despre rolul feedbackului oferit de pacienți în dezvoltarea unui sistem medical mai apropiat de nevoile reale ale oamenilor.

Organizatorii au subliniat că fiecare experiență, opinie sau sugestie poate contribui la schimbare, iar implicarea comunității este esențială pentru servicii medicale mai eficiente și mai responsabile.

„Fiecare voce contează. Fiecare experiență poate contribui la schimbare”, au menționat organizatorii în cadrul discuțiilor cu participanții.

La finalul atelierului, participanții au fost îndemnați să fie mai activi, să își cunoască drepturile și să utilizeze platforma pentru a-și împărtăși experiențele legate de serviciile medicale.

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială”, implementat de Crucea Roșie din Elveția, în parteneriat cu CASMED, AO HOMECARE și Casa Speranțelor, cu suportul Guvernului Elveției.


