Șase copii, multă grijă și iubire, povestea familiei Toma din Nimereuca / VIDEO

Cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei, marcată anual pe 15 mai, familia Toma din satul Nimereuca demonstrează că dragostea, răbdarea și sprijinul reciproc pot construi un cămin fericit, chiar și atunci când viața aduce dificultăți. Cei doi părinți cresc șase copii și spun că, indiferent de greutăți, încearcă mereu să le ofere tot ce au mai bun.

În casa familiei Toma este mereu gălăgie, emoții și multă grijă unul față de celălalt. Părinții spun că cel mai important pentru ei este ca micuții să crească educați, uniți și să nu se simtă mai prejos decât alți copii.

„Avem șase copii. Ne mândrim cu dânșii, ne străduim tot timpul să fie în rând cu ceilalți copii, să fie îmbrăcați frumos, încălțați și să nu ducă lipsă de atenție”, a spus Tatiana, mama.

Deși viața într-o familie numeroasă nu este întotdeauna ușoară, părinții spun că încearcă să depășească împreună toate problemele. Uneori este mai greu, alteori mai ușor, însă nu renunță.

„Reușim. Uneori ne ajută și ei, uneori ne este greu, alteori mai ușor, dar mergem înainte”, spune Tatiana.

Copiii sunt activi, implicați și au propriile pasiuni. Iliușa, unul dintre băieți, este elev în clasa a treia și spune că îi place matematica, educația fizică și trânta.

„Mă numesc Iliușa, sunt în clasa a treia. Îmi place mult matematica și trânta. Și educația fizică îmi place”, a spus băiatul.

Părinții recunosc că între frați mai apar și certuri, însă încearcă mereu să îi învețe să fie uniți și să se respecte reciproc.

„Când se ceartă între ei, le spunem că unul este mai mare și trebuie să înțeleagă mai bine. Îi iubim pe toți la fel. Nu este unul mai important decât altul”, spune mama.

Familia Toma afirmă că încearcă să le ofere copiilor nu doar haine și hrană, ci și dragoste, sprijin și educație. Chiar dacă apar dificultăți, părinții spun că nu își pierd speranța și merg înainte împreună.