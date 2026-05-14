Un bărbat de 39 ani a fost reținut la frontieră pentru deținerea drogurilor

Un bărbat de 39 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost reținut în postul vamal Cahul după ce a încercat să ascundă substanțe interzise la trecerea frontierei.

Acesta se afla într-un microbuz care circula pe ruta Germania – Republica Moldova. În timpul controlului, autoritățile au descoperit că bărbatul este vizat într-o cauză penală legată de circulația ilegală a drogurilor cu scop de vânzare.

Controlul a fost efectuat pe linia a doua de verificare. În timpul verificărilor, bărbatul a avut un comportament suspect și a încercat să arunce un pachet.

Este vorba despre un pachet dreptunghiular, ambalat în folie argintie și plastic transparent. Pe ambalaj era o etichetă cu o frunză de canabis.

În interior, autoritățile au găsit o substanță solidă, de culoare brun-verzuie, cu miros specific. Primele verificări arată că ar putea fi hașiș. Greutatea este de aproximativ 150 de grame.

Substanța a fost ridicată și trimisă la expertiză pentru analiză de laborator.

În timpul percheziției, polițiștii au mai găsit asupra bărbatului aproximativ 2.700 de euro, mai multe carduri bancare și un telefon mobil. Acestea sunt verificate în cadrul anchetei.

Bărbatul a fost reținut și dus în izolatorul de detenție provizorie din Chișinău. Procurorii au cerut arest preventiv pentru 30 de zile.