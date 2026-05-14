Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu oficialii OSCE

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), Ignazio Cassis, și cu secretarul general al organizației, Feridun Sinirlioğlu. Discuțiile au vizat subiecte relevante pentru dosarul reglementării transnistrene, evoluțiile pe agenda europeană a Republicii Moldova și importanța consolidării rezilienței și securității țării noastre, transmite moldpres.md.

Premierul a menționat că, în pofida crizelor generate în Republica Moldova de războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei, autoritățile rămân angajate în realizarea obiectivelor de modernizare a țării și de avansare pe parcursul european. În acest context, a fost subliniată importanța sprijinului partenerilor externi pentru consolidarea instituțiilor, a stabilității și a capacității Republicii Moldova de a răspunde provocărilor regionale.

Un subiect important l-a constituit procesul de reintegrare pașnică a țării și susținerea cetățenilor de pe malul stâng al Nistrului. Oficialii au discutat despre activitatea Misiunii OSCE în sprijinul dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, evoluțiile din dosarul transnistrean, situația de securitate din regiune și măsurile de integrare economică și socială a cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

De asemenea, părțile au discutat despre crearea Fondului de convergență pentru reintegrarea țării, care urmează să susțină proiecte sociale și de infrastructură și să contribuie la reintegrarea graduală a cetățenilor de pe malul stâng.

Un alt subiect discutat a vizat eforturile Republicii Moldova de consolidare a coeziunii sociale, a bunei înțelegeri între grupurile etnice și de protejare a limbilor și culturilor minoritare, într-un cadru democratic, incluziv și orientat spre pace.


