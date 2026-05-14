Maia Sandu va primi Ordinul European de Merit

Președinta Maia Sandu va primi săptămâna viitoare Ordinul European de Merit, în cadrul unei ceremonii organizate la Parlamentul European (PE). Evenimentul va avea loc marți, 19 mai, iar distincția va fi acordată unor personalități europene pentru „contribuția semnificativă la integrarea europeană și promovarea și apărarea valorilor europene”, transmite realitatea.md.

Potrivit comunicatului PE, Maia Sandu se numără printre cei 20 de laureați ai Ordinului European de Merit – prima distincție de acest fel instituită de o instituție a Uniunii Europene.

Ceremonia va avea loc în hemiciclul Parlamentului European și va fi transmisă live. După primirea distincției, fiecare laureat va susține un discurs.

Alături de Maia Sandu, printre laureații care și-au confirmat prezența la Strasbourg se numără Angela Merkel, Lech Wałęsa, Jerzy Buzek și Viviane Reding.

Potrivit Parlamentului European, Ordinul European de Merit a fost instituit înaintea marcării a 75 de ani de la Declarația Schuman și are scopul de a onora persoanele care au contribuit la integrarea europeană și la promovarea valorilor Uniunii Europene.