Târgul locurilor de muncă și Forumul profesiilor, organizat la Florești

Direcția Ocuparea Forței de Muncă Florești invită persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, elevii, absolvenții și toți cei interesați de dezvoltarea unei cariere să participe la „Târgul locurilor de muncă și Forumul profesiilor”, organizat pe data de 19 mai 2026.

Evenimentul va începe la ora 09:30 și se va desfășura în incinta Școala Profesională din Florești.

Participanții vor avea ocazia să descopere locurile de muncă disponibile, ofertele de formare profesională și oportunitățile de dezvoltare în diverse domenii de activitate. Totodată, aceștia vor putea interacționa direct cu angajatori și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ profesional.

Organizatorii menționează că evenimentul reprezintă o platformă importantă pentru orientarea profesională și facilitarea accesului pe piața muncii, fiind destinat atât tinerilor care își aleg viitoarea profesie, cât și persoanelor care își doresc un nou început profesional.


