Câțiva elevi de la Liceul „Constantin Stere” au promovat grija față de natură printr-un proiect ecologic

Câțiva elevi din clasa a V-a de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” s-au implicat într-un proiect dedicat protejării mediului și promovării unui comportament responsabil față de natură. Activitatea a făcut parte din proiectul „Împreună într-un mediu verde și curat!”, iar elevii au fost repartizați pe grupuri, fiecare având propriile sarcini și activități.

Cei patru elevi care apar în materialul video au participat la plantarea florilor în curtea liceului și au vorbit despre importanța protejării naturii și a păstrării curățeniei în jurul nostru. Prin mesajele lor, copiii au încercat să-i motiveze și pe alți elevi să fie mai atenți la mediul înconjurător și să contribuie la menținerea unui spațiu verde și curat.

De asemenea, elevii au realizat pliante informative cu recomandări ecologice și sfaturi despre reciclare, protejarea plantelor și reducerea poluării. Materialele au fost distribuite colegilor din liceu, transformând activitatea într-o mică campanie de informare și sensibilizare.

Proiectul a avut drept scop dezvoltarea spiritului civic și a responsabilității față de natură încă de la o vârstă fragedă. Prin implicare, muncă în echipă și creativitate, elevii au demonstrat că fiecare gest contează atunci când vine vorba despre protejarea mediului.

Activitatea s-a desfășurat într-o atmosferă plină de entuziasm, iar rezultatul final a fost apreciat de profesori și colegi. Prin acest proiect, elevii au transmis un mesaj simplu, dar important: un mediu curat depinde de fiecare dintre noi.