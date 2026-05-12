Guvernul a eliminat plafonarea adaosurilor comerciale la produsele de bază

De către
OdN
-
0
17

 Republica Moldova a renunțat oficial la plafonarea adaosurilor comerciale pentru produsele social importante, după ce Regulamentul privind formarea prețurilor de comercializare a acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2016, a fost abrogat la 30 aprilie 2026. Decizia vine în contextul modificărilor legislative intrate în vigoare anul trecut, care au schimbat cadrul de reglementare privind intervențiile statului asupra prețurilor, scrie bani.md

Până la abrogare, regulamentul stabilea limite clare pentru adaosurile comerciale practicate de comercianți și distribuitori. Produsele social importante puteau fi comercializate cu un adaos de maximum 20% aplicat la prețul de achiziție sau de livrare, iar pentru pâine și colaci plafonul era de cel mult 10%.

În cazul produselor social importante procesate în unitățile comerciale, regulamentul permitea un adaos comercial cumulativ de maximum 40%.

Lista produselor vizate includea mai multe alimente de bază consumate zilnic de populație. Printre acestea se numărau pâinea de până la 600 de grame, colacii, laptele de consum cu conținut redus de grăsime, chefirul, brânza de vaci, smântâna, untul, uleiul de floarea-soarelui, făina de grâu, orezul, hrișca, crupele, grișul, fulgii de ovăz, dar și preparatele pentru sugari și copii mici.

Recent, Guvernul a criticat și o inițiativă legislativă care propunea transformarea plafonării adaosurilor comerciale într-un mecanism permanent prevăzut de lege, argumentând că asemenea intervenții trebuie aplicate doar temporar și în situații excepționale.

Olga VÎRLAN, anticoruptie.md

  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentUnirea și integrarea europeană începe (și) de la Bulboci / VIDEO
Articolul următorRepublica Moldova (și Soroca) ajunge în marea finală Eurovision 2026. Satoshi a electrizat scena de la Viena / VIDEO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.