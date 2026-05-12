Primarilor din raionul Florești li s-a explicat noile proceduri de constatare și evaluare a culturilor agricole afectate

Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare au desfășurat, în raionul Florești, o ședință de lucru cu reprezentanții primăriilor, pentru explicarea noilor proceduri de constatare și evaluare a culturilor agricole afectate de fenomene naturale periculoase, informează maia.gov.md

Discuțiile au avut loc în contextul aplicării Ordinului comun MAIA/MM nr. 43/64 din 7 aprilie 2026, prin care a fost aprobat Îndrumarul metodic pentru evaluarea gradului de afectare a culturilor agricole.

Noul îndrumar stabilește o metodologie revizuită, elaborată în baza experienței acumulate în ultimii doi ani în procesul de constatare a pagubelor produse de secetă, îngheț, grindină, ploi abundente sau alte fenomene naturale periculoase. Scopul este ca evaluările efectuate la nivel local să fie realizate după aceleași reguli, cu documente unitare și cu o evidență administrativă mai bună.

În timpul ședinței au fost explicate principalele prevederi ale Ordinului. Acestea se referă la utilizarea unui model unic al actului de constatare a pagubelor, actualizarea componenței comisiilor locale de evaluare, stabilirea responsabilităților membrilor comisiei și descrierea etapelor care trebuie urmate în procesul de examinare a culturilor afectate.

De asemenea, îndrumarul prevede reguli pentru evaluarea culturilor de câmp, inclusiv prin raportare la respectarea bunelor practici agricole. Autoritățile publice locale vor avea obligația să înregistreze actele de constatare într-un registru oficial, pentru ca informațiile privind pagubele raportate să poată fi urmărite și verificate administrativ.


