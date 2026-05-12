Elevii Colegiului Tehnic Agricol din Soroca au prezentat un „Eco-Bancomat” la „Maratonul Eco-Antreprenorial – Visul prinde aripi” / GALERIE FOTO

Elevii de la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca au participat pe 8 mai 2026 la „Maratonul Eco-Antreprenorial – Visul prinde aripi”, un eveniment dedicat dezvoltării spiritului antreprenorial în rândul tinerilor și promovării ideilor prietenoase cu mediul.

Evenimentul a fost organizat de AFAM (Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova) și a reunit tineri din diferite instituții de învățământ, care și-au prezentat propriile idei de afaceri inovatoare și sustenabile.

Colegiul din Soroca a fost reprezentat de o echipă formată din cinci elevi, coordonați de profesoara de discipline economice, Victoria Bugai. Tinerii au venit în fața juriului cu un proiect numit „Eco-Bancomatul”.

Ideea propusă de elevi presupune crearea unui sistem inteligent care să încurajeze reciclarea plasticului. Persoanele care aduc deșeuri din plastic la eco-bancomat ar putea primi diferite beneficii utile pentru comunitate. Astfel, proiectul își propune să contribuie atât la protecția mediului, cât și la responsabilizarea oamenilor privind colectarea deșeurilor.

Participarea la acest maraton le-a oferit elevilor posibilitatea de a-și dezvolta creativitatea, spiritul de echipă și competențele antreprenoriale. Totodată, tinerii au demonstrat că ideile inovatoare pot contribui la rezolvarea unor probleme importante din societate.

Prin astfel de inițiative, IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca promovează antreprenoriatul verde și susține formarea unei generații de tineri implicați, capabili să transforme ideile sustenabile în proiecte reale.