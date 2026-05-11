Elevii de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” au reprezentat Soroca la EuroQuiz 2026 / GALERIE FOTO

Elevii de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca au reprezentat cu mândrie raionul la etapa finală a concursului național EuroQuiz 2026, unul dintre cele mai importante concursuri dedicate cunoștințelor despre Uniunea Europeană. Participarea la această competiție le-a oferit tinerilor ocazia de a-și testa cunoștințele, de a cunoaște oameni noi și de a trăi experiențe memorabile.

Concursul EuroQuiz 2026 a reunit 827 de echipe din întreaga țară, aproape 5 000 de elevi din clasele IX-XII și aproximativ 800 de profesori coordonatori. Competiția promovează cunoașterea istoriei, instituțiilor, culturii și valorilor Uniunii Europene prin activități interactive dedicate tinerilor.

Echipa SterEU din Soroca a fost ghidată de Stela Tagadiuc, profesoară de limba engleză și director adjunct pe educație la IPLT „Constantin Stere”. Din partea Direcției Învățământ Soroca, elevii au fost susținuți de metodista Maia Raileanu. În cadrul concursului, fiecare echipă a avut câte un ambasador, iar ambasadorul echipei SterEU a fost Falk Lange, șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău.

Despre experiența trăită de echipa SterEU ne-a vorbit Stela Tagadiuc, profesoară de limba engleză și director adjunct pe educație la IPLT „Constantin Stere” din Soroca. Aceasta a menționat că participarea elevilor la etapa finală a fost o adevărată onoare pentru instituție.

„Elevii noștri au demonstrat nu doar un nivel înalt de pregătire, ci și curaj, implicare și dorința sinceră de a se afirma. Această experiență le-a oferit oportunitatea de a-și testa și consolida cunoștințele, dar și de a trăi emoția întâlnirii cu personalități marcante ale vieții publice internaționale”, a spus Stela Tagadiuc.

Un moment special pentru participanți a fost întâlnirea cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pe care elevii au descris-o drept un exemplu de integritate și leadership. Totodată, participanții au primit mesaje de susținere și felicitare din partea reprezentanților Uniunii Europene.

Ionela Șîndila, una dintre participante, spune că acest concurs a ajutat-o să capete mai multă încredere în sine și să își exprime mai liber ideile.

„Participarea la acest concurs a fost pentru mine o experiență foarte frumoasă și motivantă. M-a ajutat să ies din zona de confort, să îmi exprim mai liber ideile și să am mai multă încredere în propriile capacități. Pe parcursul concursului am trăit emoții pozitive, am acumulat experiență și am înțeles cât de important este să fii creativ, implicat și perseverent. Consider că astfel de activități îi ajută foarte mult pe tineri să se dezvolte personal, să comunice mai bine și să își descopere pasiunile și talentele. Pentru mine, această experiență a fost una valoroasă și cu siguranță mă va motiva să particip și pe viitor la proiecte și activități similare.”, a menționat eleva.

Și Maria Dragalin afirmă că experiența EuroQuiz a fost una deosebită, care a ajutat-o să cunoască oameni noi și să promoveze valorile europene.

„Participarea la EuroQuiz a reprezentat o experiență unică, în cadrul căreia am descoperit lucruri noi și am cunoscut oameni din diverse domenii, alături de care am promovat valorile europene, spiritul de echipă și importanța implicării active în societate. Acest concurs ne-a oferit oportunitatea de a ne dezvolta creativitatea, de a acumula cunoștințe valoroase și de a avea mai multă încredere în propriile capacități. Pe parcursul activităților am trăit emoții frumoase, am ieșit din zona de confort și am înțeles cât de important este să fim perseverenți, implicați și deschiși spre noi experiențe. Totodată, am avut ocazia să legăm prietenii, să comunicăm cu oameni noi și să învățăm lucruri utile într-un mod interactiv și motivant.”, a spus ea.

Mihai Casco consideră că participarea la concurs i-a oferit ocazia să înțeleagă mai bine rolul Uniunii Europene și să își dezvolte spiritul competitiv.

„Participarea la concursul EuroQuiz 2026 a fost pentru mine o experiență foarte interesantă și utilă. Concursul nu a fost doar o competiție de cunoștințe despre Uniunea Europeană, ci și o oportunitate de a învăța lucruri noi despre instituțiile europene, valorile europene, istoria și funcționarea UE. Mi-a plăcut faptul că întrebările ne-au pus la încercare gândirea rapidă, atenția și cultura generală. În același timp, concursul m-a motivat să mă documentez mai mult și să înțeleg mai bine rolul Uniunii Europene în viața noastră de zi cu zi. Consider că această experiență a avut un impact pozitiv asupra dezvoltării mele personale, deoarece mi-a dezvoltat spiritul competitiv, capacitatea de lucru în echipă și încrederea în propriile cunoștințe. De asemenea, am cunoscut persoane noi și am trăit emoții frumoase alături de ceilalți participanți. Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a participa la EuroQuiz 2026 și sper să mai iau parte la astfel de proiecte educative și interactive.”, a spus participantul.

La rândul său, Cezara Zgîrbaci a spus că experiența EuroQuiz a unit echipa și i-a motivat pe participanți să învețe mai mult.

„Participarea noastră la EuroQuiz a fost o experiență deosebită, plină de emoții, cunoștințe și spirit de echipă. Prin muncă, implicare și dorința de a ne reprezenta cu demnitate raionul Soroca, am demonstrat că tinerii sunt interesați de valorile europene, cultură, istorie și viitorul Europei. Fiecare provocare ne-a motivat să învățăm mai mult, să colaborăm și să ne susținem reciproc. Suntem mândri de parcursul nostru și recunoscători pentru această oportunitate care ne-a unit și ne-a inspirat să mergem mai departe!”, a afirmat eleva.

Finala națională a concursului a avut loc pe 8 mai la Chișinău. Echipa câștigătoare va avea parte de un premiu special, o vizită de studiu la Bruxelles, unde elevii vor putea descoperi instituțiile europene.

EuroQuiz 2026 este organizat de Biroul pentru Integrare Europeană și Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul Uniunii Europene.