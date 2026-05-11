Adina Osadciuc, elevă la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca a ocupat locul III la olimpiada republicană

191 de elevi din Republica Moldova au participat la Olimpiada Republicană la Istoria Românilor și Universală, iar 40 dintre ei au devenit premianți. Printre aceștia sunt o elevă din Soroca și doi elevi din Drochia.

Astfel, Adina Osadciuc, elevă în clasa a XI-a la Liceul Teoretic Constantin Stere” din Soroca, discipolă a profesoarei Angela Zeamă, a ocupat locul III, iar Nichita Grosu, elev în clasa aq IX-a la Liceul Teoretic nr.3 rus din Drochia și Severin Tomac, elev în clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu-Hașdeu” din Drochia au primit Mențiuni, din partea organizatorilor. Menționăm că, Adinei Osadciuc i se va acorda nota „10” (zece), din oficiu, la proba de examen la istoria Românilor și universală, în cadrul examenelor naționale de absolvire din învățământul general.

Olimpiada Republicană la Istoria românilor și universală este organizată anual de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, cu suportul Consiliului Olimpic Republican și al membrilor juriului.

