Diaspora prinde rădăcini acasă: povestea lui Aurel Dranga, care își construiește viitorul în satul de baștină

Tot mai mulți oameni pleacă peste hotare în căutarea unui trai mai bun, iar mulți dintre cei care revin acasă aleg, după o perioadă, să plece din nou. Lipsa locurilor de muncă și scumpirile îi determină pe mulți să creadă că viitorul nu poate fi construit aici, în satul natal. Totuși, există și oameni care demonstrează contrariul prin muncă, perseverență și încredere în propriile puteri.

Un exemplu este Aurel Dranga, locuitor al satului Chetrosu, care, după 6 ani și 8 luni de muncă în Israel, a decis să revină definitiv în localitatea de baștină. Deși cunoaște foarte bine greutățile vieții de la țară, acesta nu s-a lăsat descurajat și a ales să-și câștige existența acasă, bazându-se pe harul și priceperea sa în domeniul construcțiilor.

Meșter iscusit și gospodar prin vocație, Aurel Dranga demonstrează zi de zi că omul harnic își poate găsi rostul oriunde. În prezent, renovează casa părintească, moștenită de la părinți, iar în timpul liber muncește cu multă dăruire la construcția caselor, garajurilor, montarea țiglei metalice și a teracotei. Tot ceea ce face poartă amprenta seriozității, responsabilității și a experienței acumulate de-a lungul anilor.

Oamenii care îi solicită ajutorul rămân mulțumiți de rezultatele muncii sale, pentru că Aurel Dranga este cunoscut drept un om cu „mâini de aur”, care își cunoaște bine meseria și o practică cu multă sârguință.

Povestea sa este dovada că succesul nu depinde întotdeauna de locul în care te afli, ci de dorința de a munci cinstit și de a pune suflet în ceea ce faci. Se spune că omul sfințește locul, iar iscusitul meșter chetroșean, confirmă acest adevăr prin tot ceea ce construiește și lasă în urmă. Oriunde ar merge, munca sa vorbește despre seriozitate, pricepere și respect pentru oameni, iar aceste calități îl înfrumusețează ca om și ca gospodar adevărat.

Într-o perioadă în care tot mai mulți oameni aleg să plece peste hotare, povestea lui Aurel Dranga aduce speranță și încredere că viitorul poate fi construit și acasă.

Prin munca sa cinstită, prin dăruirea cu care își face meseria, el demonstrează că adevărata bogăție a unui om stă în hărnicie, demnitate și dragostea pentru locul natal. Aurel Dranga nu construiește doar case și gospodării – el reconstruiește încrederea că satul poate avea viitor, iar rădăcinile nu se uită niciodată.

Delia DUMITRESCU