Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 11-17 mai 2026

Horoscop săptămânal Berbec: 11-17 mai 2026

Te simți ușor speriată de modul în care se pot întâmpla lucrurile, dar cu toate astea ai încredere în sine. Astrele nu sunt atât de agitate ca în zilele trecute, dar este posibil să resimți destul de multă tensiune energetică în jurul tău. Conectează-te la propriul corp pentru a fi bine cu tine!

Horoscop săptămânal Taur: 11-17 mai 2026

Atunci când nu este momentul oportun, evită să mai spui ceea ce gândești. De multe ori, o atitudine diplomată te poate face mai înțeleasă de cei din jur. Dacă îți dorești să faci lucruri pentru sine, este o perioadă potrivită pentru inițiative în acest sens. Fii mai curajoasă și ieși din zona de confort!

Horoscop săptămânal Gemeni: 11-17 mai 2026

Te retragi cu inima deschisă din acele relații în care simți că nu contezi sau nu ești văzută așa cum ai nevoie. Și nu faci asta cu reproș sau furie sau condusă fiind de o emoție negativă, ci o faci cu apreciere și iubire față de sine. Au trecut anii peste tine până ai învățat să te prioritizezi.

Horoscop săptămânal Rac: 11-17 mai 2026

Acțiunile din ultima perioadă arată clar că ai început să te iubești cu adevărat! Indiferent de cât de mult disconfort resimți, este indicat să acorzi atenția cuvenită celor care încearcă să te ajute în plan profesional. Punctul de vedere al celor din jur ne poate ajuta în a privi din altă perspectivă lucrurile.

Horoscop săptămânal Leu: 11-17 mai 2026

De multe ori, a face parte dintr-o echipă ne ajută să ne dezvoltăm abilități de care nu eram conștienți. Pentru tine este esențial să te alături celor din jur deoarece a aparține unui anturaj este prima ta nevoie socială. Această săptămână este destul de intensă din punct de vedere emoțional.

Horoscop săptămânal Fecioară: 11-17 mai 2026

Modul armonios în care ai ajuns să comunici cu cel de lângă tine este de necontestat. Conexiunea dintre voi este cea care primează atunci când este nevoie să luați decizii pentru binele familiei. Săptămâna aceasta te duce spre contexte care te vor ajuta să vorbești mai mult despre propriile emoții.

Horoscop săptămânal Balanță: 11-17 mai 2026

Situația de la birou pare a fi de necontrolat. Îți este dificil să iei o decizie în acest sens, dar cu siguranță va fi nevoie să ai o atitudine diferită față de ceea ce se întâmplă. Chiar dacă emoțional totul pare să fie vraiște în viața ta, la nivel energetic lucrurile vor fi cât se poate de armonioase și asta te va ajuta în a face lucrurile corect.

Horoscop săptămânal Scorpion: 11-17 mai 2026

O relație de prietenie are nevoie de un imbold pentru a reuși ca tu și persoana în cauză să vă simțiți la fel de apropiate ca altădată. În acest punct însă este important să înțelegi dacă tu îți dorești asta. Modul în care reușești să te împarți între personal și profesional te ține mereu în priză.

Horoscop săptămânal Săgetător: 11-17 mai 2026

Atunci când este necesar, adresează întrebările pe care le ai în minte pentru a fi sigură de realitatea de care te înconjori. A te lăsa condusă de prejudecăți nu este o alegere corectă nici pentru sine, nici pentru cei din jur. Energia pe care o recepționezi de la cei din jur va face destul de dificilă concentrarea pe sine.

Horoscop săptămânal Capricorn: 11-17 mai 2026

În jurul tău sunt multe oportunități, însă te simți restricționată în acțiuni deoarece îți lipsește timpul. Îți este tot mai dificil să te organizezi pentru a face ceea ce îți dorești. Poate în spatele acestei judecăți se află totuși un blocaj care te împiedică în a face pași spre îndeplinirea visurilor.

Horoscop săptămânal Vărsător: 11-17 mai 2026

La începutul săptămânii vei fi nevoită să iei decizii care vor avea un efect de durată asupra armoniei de care ai parte în prezent. Vei fi radical de onestă cu cei din jur, iar această deschidere pare că îi sperie pe mulți dintre interlocutorii tăi. Cu toate astea, nu ești responsabilă de comportamentul celor din jur.

Horoscop săptămânal Pești: 11-17 mai 2026

Nu îți este frică de modul în care se pot derula lucrurile, ci mai degrabă de incapacitatea de a integra tot ceea ce apare în viața ta din punct de vedere emoțional. Fii blândă cu sine! Pentru zodia ta, Mercur reprezintă planeta structurii, a responsabilității și a perseverenței. Profită de asta!

SURSA: elle.ro