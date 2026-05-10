Călătoriile cu autobuzele și microbuzele regulate s-au scumpit cu un ban pentru fiecare kilometru parcurs

Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a actualizat tarifele pentru transportul interraional și raional, iar schimbările sunt minime. Începând cu 8 mai, călătoriile cu autobuzele și microbuzele regulate se scumpesc cu doar un ban pentru fiecare kilometru parcurs, informează bani.md/.

Potrivit noilor calcule, pentru cursele interraionale la categoria de confort II, tariful crește de la 0,90 la 0,91 lei/km pentru un pasager, iar pentru categoria de confort I — de la 1,02 la 1,03 lei/km. În cazul transportului raional, tariful urcă de la 1,03 la 1,04 lei/km pentru categoria II și de la 1,15 la 1,16 lei/km pentru categoria I.

ANTA explică ajustarea prin creșterea prețului la motorină. Conform datelor publicate de ANRE, prețul mediu al unui litru de motorină a ajuns la 30,22 lei în perioada 1–7 mai, față de 29,83 lei cu o săptămână mai devreme.

Instituția precizează că tarifele provizorii sunt recalculate o dată la șapte zile, în cazul unor fluctuații majore ale prețurilor la carburanți.