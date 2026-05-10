Președintele Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Republica Moldova–România, Andrei Crigan, a vizitat Soroca

Primarul orașului Soroca, lilia Pilipețchi, a primit vizita președintelui Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Republica Moldova–România, Andrei Crigan, informează Serviciul de presă al primăriei Soroca. Scopul vizitei înaltului oaspete a fost inițierea unui parteneriat strategic între administrația locală a Municipiului Soroca și Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Republica Moldova–România.

Astfel, în cadrul acestui parteneriat se va pune focus pe câteva direcții concrete: Sprijinul exportatorilor locali — diagnosticarea pregătirii de export, acces la piețe europene și misiuni B2B calificate cu parteneri din România; Consultanță de afaceri — sesiuni individuale, strategii de piață și pregătire documentară pentru IMM-uri din raion; Evenimente comune — Forum de Export Soroca, Școala de Export și un program de recunoaștere a companiilor performante; Fonduri europene — propuneri comune pentru instrumente de finanțare a proiectelor investiționale din Soroca; Inițiativă educațională — lansarea unui program de leadership pentru tinerii din Soroca, bazat pe principiile Maxwell Leadership.

Camera Bilaterală are un track-record dovedit în promovarea exportului: peste 300 de companii beneficiare, mii de întâlniri B2B facilitate și zeci de milioane EUR în vânzări export generate. Acest potențial este acum adus la dispoziția comunității de afaceri din raionul Soroca. (Foto: Serviciul de presă al primăriei Soroca)