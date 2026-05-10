Președintele Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Republica Moldova–România, Andrei Crigan, a vizitat Soroca

Primarul orașului Soroca, lilia Pilipețchi, a primit vizita președintelui Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Republica Moldova–România, Andrei Crigan, informează Serviciul de presă al primăriei Soroca. Scopul vizitei înaltului oaspete a fost inițierea unui parteneriat strategic între administrația locală a Municipiului Soroca și Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Republica Moldova–România.
Astfel, în cadrul acestui parteneriat se va pune focus pe câteva direcții concrete: Sprijinul exportatorilor locali — diagnosticarea pregătirii de export, acces la piețe europene și misiuni B2B calificate cu parteneri din România; Consultanță de afaceri — sesiuni individuale, strategii de piață și pregătire documentară pentru IMM-uri din raion; Evenimente comune — Forum de Export Soroca, Școala de Export și un program de recunoaștere a companiilor performante; Fonduri europene — propuneri comune pentru instrumente de finanțare a proiectelor investiționale din Soroca; Inițiativă educațională — lansarea unui program de leadership pentru tinerii din Soroca, bazat pe principiile Maxwell Leadership.