Patru bărbați din Vertiujeni, cu vârste cuprinse între 28 și 45 de ani, practicau pescuit ilegal, folosind unelte interzise prin lege.

 Polițiștii Inspectoratului din Florești au desfășurat razii de prevenire și combatere a braconajului piscicol în localitatea Vertiujeni, în zona de protecție a râului Nistru.

   În cadrul acțiunilor au fost depistați patru bărbați, cu vârste cuprinse între 28 și 45 de ani, care practicau pescuit ilegal, folosind unelte interzise prin lege. La fața locului, polițiștii au ridicat undițe electrice, două bărci utilizate în activitatea ilegală și circa 50 de kilograme de pește de diferite specii, capturat ilicit.
  Pe acest caz au fost inițiate acțiuni de documentare și sesizate instituțiile abilitate, iar materialele acumulate vor fi examinate conform legislației în vigoare

