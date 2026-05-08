30.000 de lei – acesta este ajutorul material acordat cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a Marii Victorii

De către
OdN
-
0
39
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație și cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a Marii Victorii asupra fascismului, Casa Națională de Asigurări Sociale a stabilit, din oficiu, plata unui ajutor material anual de 30 000 lei pentru veteranii celui de-al Doilea Război Mondial.
 Banii au fost transferați pe cardul social al beneficiarilor, în contul în care primesc pensia, alocația, indemnizația sau altă prestație socială. Persoanele care nu dețin un card social, pot ridica banii de la orice oficiu poștal din țară.
  Conform rapoartelor oficiale, în lunile Aprilie/Mai 2026, în Republica Moldova au rămas în viață între 14 și 18 veterani ai celui de-al Doilea Război Mondial., cel mai tânăr fiind soroceanu Maxim Raevschi (98 de ani)…

 


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentTransfugul Sergiu Sîrbu, trimis în judecată pentru îmbogățire ilicită
Articolul următorSe vinde pământul străinilor? Adevărul din spatele zvonurilor
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.