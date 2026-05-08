30.000 de lei – acesta este ajutorul material acordat cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a Marii Victorii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație și cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a Marii Victorii asupra fascismului, Casa Națională de Asigurări Sociale a stabilit, din oficiu, plata unui ajutor material anual de 30 000 lei pentru veteranii celui de-al Doilea Război Mondial.

Banii au fost transferați pe cardul social al beneficiarilor, în contul în care primesc pensia, alocația, indemnizația sau altă prestație socială. Persoanele care nu dețin un card social, pot ridica banii de la orice oficiu poștal din țară.

Conform rapoartelor oficiale, în lunile Aprilie/Mai 2026, în Republica Moldova au rămas în viață între 14 și 18 veterani ai celui de-al Doilea Război Mondial., cel mai tânăr fiind soroceanu Maxim Raevschi (98 de ani)…