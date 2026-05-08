Transfugul Sergiu Sîrbu, trimis în judecată pentru îmbogățire ilicită

Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care ex-deputatul PCRM și PDM, Sergiu Sîrbu, este învinuit de săvârșirea infracțiunii de îmbogățire ilicită. Procurorii vor cere și aplicarea sechestrului pe bunuri, în sumă totală de 7 milioane de lei. Sîrbu este unul dintre deputațiii transfugi, care l-au părăsit pe Vladimir Voronin și au aderat la Partidul Democrat, condus de Vladimir Plahotniuc.

Sîrbu și fratele său sunt învinuiți de complicitate la săvârșirea infracțiunii de îmbogățire ilicită, prin contribuirea la realizarea planului infracțional, inclusiv prin furnizarea de informații, acordarea de mijloace și instrumente, tăinuirea mijloacelor și instrumentelor utilizate la săvârșirea infracțiunii, precum și a urmelor acesteia și a bunurilor dobândite pe cale criminală.

„Urmărirea penală a fost inițiată în ianuarie 2022 de către Procuratura Anticorupție, având la bază constatările Autorității Naționale de Integritate, potrivit cărora a fost stabilită o diferență substanțială între veniturile obținute și averea dobândită de ex-deputatul și familia sa în perioada august 2016 – decembrie 2019. Potrivit materialelor acumulate în comun cu Centrul Național Anticorupție, pentru perioada 25 februarie 2014 – 31 decembrie 2021, adică perioada exercitării funcției de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, ex-deputatul, împreună cu membrii familiei sale, ar fi înregistrat o diferență substanțială în valoare totală de 2 860 769,03 lei între veniturile obținute și averea dobândită, inclusiv cheltuielile efectuate în această perioadă. Cheltuielile au vizat preponderent servicii de asigurare auto, servicii medicale, servicii educaționale, servicii turistice, servicii de livrare a produselor alimentare, servicii comunale și achitarea ratelor aferente creditelor bancare, constatându-se că acestea nu puteau fi acoperite din venituri obținute legal”, concretizează PA.

Fratele ex-deputatului este acuzat că ar fi contribuit, prin acțiuni concrete și intenționate, la dobândirea și transmiterea dreptului de proprietate asupra unui imobil, în anul 2015, în beneficiul ex-deputatului.

Învinuiții nu și-au recunoscut vinovăția, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Sergiu Sîrbu, alături de alţi 13 colegi ai săi din Parlament, a părăsit Partidul Comuniştilor pentru a adera la Partidul Democrat care l-a adus la putere pentru câţiva ani pe Vladimir Plahotniuc.

Dosarul deputaților transfugi a fost pornit în octombrie 2019, în baza denunțului unui alt deputat. Elena Bodnarenco a declarat oamenilor legii că Sergiu Sîrbu ar fi încercat să o corupă, cu 300 de mii de euro, pentru ca să părăsească formațiunea din care făcea parte.

Sîrbu a pledat nevinovat pe parcursul desfășurării anchetei.

„Chipurile i-aș fi promis bani, anumite favoruri, dar vreau să declar foarte responsabil că este o acuzație absolut falsă. Eu merg pe principiul prezumției nevinovăției, pe principul încrederii organului de urmărie penală. Eu foarte tare cred că Procuratura vrea să afle adevărul”, declara atunci deputatul.

Joi, Parlamentul a aprobat Codul cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului.

Printre noutățile propuse se regăsesc prevederi menite să prevină traseismul politic. Astfel, nu va fi permisă modificarea configurației politice rezultate în urma alegerilor parlamentare. Deputații neafiliați, care au părăsit o fracțiune parlamentară, nu vor putea adera la o altă fracțiune. La fel, nu vor putea fi constituite fracțiuni parlamentare ale partidelor politice care nu au acces în Parlament în urma scrutinului electoral, precum și ale celor interzise sau declarate neconstituționale.