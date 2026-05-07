Judecătoria Soroca mai are doi magistrați – Nelea Codreanu și Daniela Devder

În Monitorul Oficial a fost publicat Decretul de numire în funcție, până la atingerea plafonului de vârstă, a 17 judecători din mai multe instanțe din Republica Moldova, semnat de președinta Maia Sandu la 30 aprilie.

Astfel, la Judecătoria Soroca vor activa magistrații Nelea Codreanu și Daniela Devder. Numirea a fost făcută în baza prevederilor constituționale și a Legii cu privire la statutul judecătorului, care reglementează procedura de confirmare în funcție până la atingerea limitei de vârstă.

Cei 17 magistrați fac parte din grupul candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante în instanțele judecătorești din Republica Moldova, concurs care s-a încheiat în 2025.