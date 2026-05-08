Se vinde pământul străinilor? Adevărul din spatele zvonurilor

În spațiul public și pe rețelele sociale apăr frecvent afirmații, potrivit cărora „pământul Republicii Moldova este vândut străinilor”. Acest subiect este prezentat într-o manieră alarmistă, iar mesajele apar, de regulă, fără surse clare, fiind însoțite de titluri emoționale, fiind distribuite în context politic sau economic și provoacă reacții emoționale puternice. Deseori creează confuzie între noțiuni diferite, precum arenda (care este legală) și vânzarea terenurilor agricole (care este limitată prin lege). În lipsa unor dovezi concrete, multe dintre aceste informații reprezintă exemple de dezinformare sau interpretări exagerate ale realității.

Ce este confirmat?

Conform legislației Republicii Moldova, cetățenii străini și companiile străine nu pot cumpăra terenuri agricole. Această interdicție este prevăzută expres în Legea nr. 1308/1997, art. 6 alin. (2), care stabilește că dreptul de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole aparține doar statului, cetățenilor Republicii Moldova și persoanelor juridice fără capital străin.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a confirmat oficial că legislația națională interzice categoric dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole de către străini, dezmințind astfel informațiile false apărute în spațiul public.

Acest principiu este reglementat prin mai multe acte normative care protejează proprietatea asupra terenurilor agricole și forestiere și limitează orice posibilitate de achiziție din partea investitorilor străini.

În situații excepționale (de exemplu, moștenire), dacă un cetățean străin ajunge să dețină un teren agricol, acesta este obligat să-l vândă unui cetățean al Republicii Moldova, neavând dreptul să-l păstreze pe termen lung.

De asemenea, autoritățile au reiterat public că nu există acorduri sau decizii care să permită vânzarea terenurilor agricole către străini, iar astfel de afirmații sunt parte a unor campanii de dezinformare.

Există posibilitatea ca investitorii străini să utilizeze terenuri prin arendă (închiriere), nu prin cumpărare.

Reglementările privind proprietatea funciară sunt stabilite prin lege și nu pot fi modificate fără proceduri oficiale și transparente.

Ce nu este confirmat?

Afirmațiile că „pământul se vinde liber străinilor”;

Ideea că există „vânzări secrete” de terenuri agricole către cetățeni străini;

Mesajele virale fără surse care susțin că „țara își pierde controlul asupra pământului”.

De ce este controversat?

Subiectul este sensibil deoarece implică: atașamentul față de pământ și identitatea națională; temeri legate de pierderea resurselor și controlului economic; neîncrederea în instituții; folosirea temei în discursuri politice sau electorale.

Ce mesaje apar frecvent în mediul online și unde este manipularea?

Mesaje, precum că:

– „Străinii cumpără deja terenurile agricole din Moldova”

– „Țara este vândută bucată cu bucată”

– „Companii din SUA sau UE cumpără masiv pământ”

– „După aderarea la UE vom pierde controlul asupra terenurilor”

– „Există acorduri ascunse prin care pământul va fi cedat” – cazuri în care sunt utilizate tehnici de manipulare precum: declanșatori emoționali („ne vindem țara”); generalizări (cazuri izolate prezentate ca regulă); lipsa surselor oficiale sau citarea vagă a unor „informații din interior”; confuzia între arendă și vânzare; uneori, imagini sau materiale scoase din context.

Ce înseamnă asta în practică

Pentru cetățeni, este important de înțeles că: terenurile agricole nu pot fi cumpărate liber de străini; investițiile externe pot exista, dar în forme reglementate (de exemplu, arendă); schimbările în legislație nu se fac „pe ascuns”, ci prin proceduri oficiale.

Sfaturi utile pentru a combate dezinformarea

Verifică informația în legi sau surse oficiale;

Nu distribui mesaje fără autor și fără dovezi;

Fă diferența între „arendă” și „vânzare”;

Compară informații din 2–3 surse independente;

Evită reacțiile bazate doar pe emoție.

Pe scurt:

❌ „Se vinde pământul străinilor”

✔ În realitate: legislația limitează clar vânzarea terenurilor agricole către cetățeni străini, iar multe afirmații din spațiul online sunt exagerate sau false.

Concluzie clară:

Legea este explicită și nu lasă loc de interpretări – terenurile agricole nu pot fi cumpărate de străini în Republica Moldova.