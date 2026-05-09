Ziua Europei – 9 mai

Ziua Europei este sărbătorită anual pe 9 mai și marchează un moment esențial în istoria continentului: Declarația Schuman, rostită la 9 mai 1950 de către Robert Schuman. Această declarație a pus bazele cooperării europene moderne și a dus, în timp, la crearea Uniunea Europeană.

După devastările provocate de Al Doilea Război Mondial, liderii europeni au căutat soluții pentru a preveni conflictele viitoare. Planul lui Schuman propunea plasarea producției de cărbune și oțel sub o autoritate comună, ceea ce a dus la crearea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului – primul pas spre integrarea europeană.

În multe țări europene, această zi este marcată prin: evenimente culturale și concerte, activități educaționale în școli, expoziții despre istoria și valorile europene, „Ziua porților deschise” la instituțiile europene.

Steagul albastru cu 12 stele aurii . Imnul european – „Oda Bucuriei”, din Simfonia a IX-a de Ludwig van Beethoven.

Europa este unul dintre cele 7 continente ale lumii și are: peste 40 de țări, o populație de aproximativ 450 milioane de oameni, o diversitate culturală, lingvistică și istorică impresionantă.

Europa include state precum: Franța, Germania, Italia, Spania, România, Republica Moldova, Polonia, Grecia și multe altele. Nu toate țările europene fac parte din Uniunea Europeană, dar colaborează în diferite moduri. Uniunea Europeană (UE). Uniunea Europeană este o uniune de state care cooperează economic și politic. Ea are: 27 de state membre, o piață comună, politici comune în domenii precum agricultura, comerțul și mediul.

Valorile UE includ: Pacea, democrația, drepturile omului, solidaritatea între stat. Cultura și diversitatea Europei.

Europa este cunoscută pentru: patrimoniul său istoric (de la Imperiul Roman până la epoca modernă), limbi diverse (engleză, franceză, germană, română etc.),gastronomie variată (pizza italiană, croasanți franțuzești, tapase spaniole), mari personalități culturale și științifice

De ce este importantă Ziua Europei?

Ziua Europei ne amintește: cât de importantă este pacea între națiuni, valoarea cooperării și unității, importanța respectării diversității culturale. Este o zi în care cetățenii europeni reflectează asupra trecutului și privesc cu speranță.

Raisa Chiseliță