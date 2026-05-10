Primăria Soroca a identificat cel patru idei de proiecte care corespund Programului „Bugetare Participativă”

 Comisia de examinare a solicitărilor în cadrul Programului „Bugetare Participativă”, permite cetățenilor să se implice în procesul de luare a deciziilor pentru dezvoltarea localități, a identificat cele patru idei de proiecte, corespund Regulamentului Programului și care vor fi promovate pentru etapa următoare.
  Aceste patru idei sunt: „Îmbunătățirea Eficienței Energetice prin înlocuirea geamurilor și ușilor în scările blocului locativ nr.1 și nr.2, stradaAnatol Popovici 8; „Creșterea accesibilității si siguranței odată cu punerea în funcțiune a ascensorului” din blocul locativ strada. Vasile Stroescu 88;  „Modernizarea condițiilor de trai pentru locatarii din municipiul Soroca strada Vasile Stroescu 88/1 scara 1 prin reparație a ascensorului” și  „Conditii mai bune si mai sigure pentru locuitorii din scară din municipiul Soroca str. Stefan cel Mare 134/1 A.P.C.„A7801-0019”. Despre aceasta informează Serviciul de presă al primăriei Soroca.
Pentru Programul „Bugetare Participativă”, Primăria Soroca, a alocat suma de 500 mii lei, dintre care au fost aplicate pentru proiectele câștigătoare, doar circa 300 mii lei. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să participe mai activ pentru a beneficia de avantajele acestui program.

