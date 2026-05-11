La invitația Organizației de Femei “Elena Alistar” a Partidului Național Moldovenesc, preotul paroh Hulută Sorin, alături de doamna preoteasă, au participat sâmbătă, 9 mai 2026, la Forumul Femeilor Unioniste – ediția a II-a, Chișinău.

Forumul a reunit femei implicate și demne de pe ambele maluri ale Prutului, care au răspuns chemării la o acțiune românească în cadrul căreia au ascultat și au discutat despre identitatea românească, despre viitor și despre reunire.

Amintind de rolul familiei și al credinței ortodoxe în păstrarea identității românești, părintele Sorin a subliniat importanța vitală a femeii în conservarea patrimoniului imaterial și ca liant cultural esențial între cele două maluri ale Prutului.

Prin perpetuarea obiceiurilor, folclorului și valorilor ortodoxe, femeile mențin vie o identitate comună transmisă din generație în generație. De asemenea părintele a evidențiat în discursul său că femeia este de cele mai multe ori “stâlpul vieții spirituale în comunitatea ortodoxă”.

Nu în ultimul rând, pentru a contura imaginea completă și complexă a femeii creștine, părintele Sorin a adus înaintea publicului crâmpeie din viața Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, o româncă-basarabeancă a cărei viață a făcut-o demnă de a urca în rândurile Sfinților.

La finalul forumului a fost adoptată o rezoluție adresată Parlamentului, Guvernului și Președinției Republicii Moldova, prin care unirea cu România este susținută drept obiectiv strategic național, iar autorităților le sunt propuși pași concreți pentru accelerarea procesului de reunire națională.

Mulțumiri organizatorilor pentru onoranta invitație și pentru bucuria de a aduce cuvânt mărturisitor în fața atâtor suflete calde!

SURSA: Parohia Sfinții Martiri Brâncoveni