Preotul paroh Hulută Sorin, alături de doamna preoteasă, au participat sâmbătă, 9 mai 2026, la Forumul Femeilor Unioniste

De către
OdN
-
0
132
  La invitația Organizației de Femei “Elena Alistar” a Partidului Național Moldovenesc, preotul paroh Hulută Sorin, alături de doamna preoteasă, au participat sâmbătă, 9 mai 2026, la Forumul Femeilor Unioniste – ediția a II-a, Chișinău.
 Forumul a reunit femei implicate și demne de pe ambele maluri ale Prutului, care au răspuns chemării la o acțiune românească în cadrul căreia au ascultat și au discutat despre identitatea românească, despre viitor și despre reunire.
  Amintind de rolul familiei și al credinței ortodoxe în păstrarea identității românești, părintele Sorin a subliniat importanța vitală a femeii în conservarea patrimoniului imaterial și ca liant cultural esențial între cele două maluri ale Prutului.
  Prin perpetuarea obiceiurilor, folclorului și valorilor ortodoxe, femeile mențin vie o identitate comună transmisă din generație în generație. De asemenea părintele a evidențiat în discursul său că femeia este de cele mai multe ori “stâlpul vieții spirituale în comunitatea ortodoxă”.
  Nu în ultimul rând, pentru a contura imaginea completă și complexă a femeii creștine, părintele Sorin a adus înaintea publicului crâmpeie din viața Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, o româncă-basarabeancă a cărei viață a făcut-o demnă de a urca în rândurile Sfinților.
  La finalul forumului a fost adoptată o rezoluție adresată Parlamentului, Guvernului și Președinției Republicii Moldova, prin care unirea cu România este susținută drept obiectiv strategic național, iar autorităților le sunt propuși pași concreți pentru accelerarea procesului de reunire națională.
  Mulțumiri organizatorilor pentru onoranta invitație și pentru bucuria de a aduce cuvânt mărturisitor în fața atâtor suflete calde!
SURSA: Parohia Sfinții Martiri Brâncoveni

Articolul precedent„Curiozități pe care nu le știai despre scriitorul preferat – Lucian Blaga” / VIDEO
Articolul următorMaxim Smântaniuc din Sofia și Mariana Burcă din Ciutulești – laureații ai concursului „Prin Memorie și Recunoștință spre viitorul european”
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.