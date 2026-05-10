Fals pentru admitere la un colegiu din Soroca: o femeie condamnată după ce a folosit un certificat de angajare falsificat

O femeie din raionul Florești a fost condamnată după ce a utilizat un certificat fals de angajare pentru a fi admisă la studii duale în cadrul Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca. Instanța a stabilit că documentul conținea informații false privind locul său de muncă și a fost prezentat pentru a demonstra eligibilitatea la programul educațional.

Judecătoria Soroca, sediul Florești, a pronunțat sentința pe 30 aprilie 2026 în dosarul ce o vizează pe o femeie acuzată de „instigare și complicitate la fals în acte publice”. Potrivit materialelor examinate în instanță, în octombrie 2023, femeia urmărea să fie admisă la specialitatea „Biblioteconomie și asistență informațională”, în cadrul unui program de învățământ dual care presupunea atât ore teoretice, cât și activitate practică la locul de muncă.

Anchetatorii au stabilit că aceasta ar fi determinat-o pe persoana care exercita temporar atribuțiile de primar al localității, să elibereze un certificat oficial prin care se confirma în mod fals că aceasta era angajată într-o instituție publică. Documentul a fost înregistrat și ștampilat oficial, apoi prezentat la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” pentru validarea condițiilor necesare admiterii la studii duale.

Ulterior, verificările efectuate de autorități au arătat că femeia nu activase niciodată în instituția menționată în certificat. De asemenea, numărul de înregistrare indicat pe document figura, în realitate, pentru un alt act oficial.

În timpul procesului, inculpata și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată. Ea a declarat că regretă cele întâmplate și că intenția sa era să urmeze studiile pentru a deveni bibliotecară.

Instanța a condamnat-o la doi ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei, însă executarea pedepsei a fost suspendată condiționat pentru o perioadă de probă de un an. Totodată, femeii i-a fost interzis dreptul de a ocupa funcții publice în administrația publică locală timp de cinci ani.

Judecătorii au motivat că suspendarea executării pedepsei este justificată prin lipsa antecedentelor penale și prin faptul că inculpata nu prezintă un pericol social major. Instanța a subliniat, de asemenea, importanța aplicării măsurilor alternative la detenție și necesitatea reintegrării sociale.