Toată lumea este cu ochii pe Viena – de pe scena Eurovision Song Contest 2026 va răsuna „Viva, Moldova!”

Astăzi, la Viena începe concursul muzical Eurovision Song Contest 2026, iar primul care va intra pe Wiener Stadthalle este interpretul moldovean Satoshi, cu piesa „Viva, Moldova!”.

Să menționăm faptul că, Republica Moldova revine în concurs după un an de absență, iar piesa „Viva, Moldova!” a fost selectată în cadrul Finalei Naționale 2026, organizată de TRM. Conform prognozelor, șansele lui Satoshi de a accede în marea finală sunt de 89 la sută, iar cele mai mari șanse la câștigarea concursului le au reprezentanții Finlandei, Greciei și Danemarcei. (Foto: Facebook)