De astăzi, producătorii agricoli pot depune cereri pentru compensarea parțială a accizelor la motorina procurată în perioada 1.03 – 31.05. 2026

  Moinisterul Agriculturii și Industriei Alimentare  anunță că, începând de astăzi, 11 mai 2026, este deschisă perioada de depunere a cererilor pentru compensarea parțială a accizelor la motorina procurată în perioada 1 martie – 31 mai 2026. Cererile se depun la subdiviziunile teritoriale ale AIPA în raza cărora se află exploatația agricolă.

  Pentru această măsură, Guvernul a alocat 110 milioane de lei din Fondul de rezervă.
Valoarea sprijinului acordat unui beneficiar nu va depăși 200 de mii de lei. Dosarele pot fi depuse până la 2 iunie 2026.
Producătorii agricoli trebuie să prezinte facturile fiscale pentru motorina procurată și actele confirmative necesare. Modelele de acte sunt disponibile la AIPA, iar angajații subdiviziunilor teritoriale pot oferi suport la pregătirea și depunerea dosarului.
În paralel, a fost elaborată o nouă componentă a Programului Facilitatea de Creditare în Agricultură, destinată finanțării capitalului circulant, cu o rată fixă a dobânzii de 5,1%. Fermierii sunt încurajați să acceseze această componentă prin intermediul băncilor comerciale, pentru acoperirea necesităților curente din activitatea agricolă.
Sunt în proces de elaborare și alte măsuri de sprijin pentru producătorii agricoli, inclusiv pentru procurarea produselor fitosanitare și fertilizanților

