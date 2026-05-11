Un tânăr de 19 ani a fost reținut în flagrant în timp ce încerca să procure bunuri cu bancnote suspecte a fi false.

 Ofițerii Direcției combaterea criminalitǎții organizate și cei de urmǎrire penalǎ ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au documentat activitatea unui grup criminal organizat, suspectat de punerea în circulație a bancnotelor contrafăcute.

 Suspecții contactau vânzători de bunuri prin telefon sau aplicații electronice, acceptau rapid prețurile solicitate și insistau asupra efectuării urgente a tranzacțiilor. Achitările erau efectuate în valută străină, în special euro, existând suspiciuni că unele bancnote erau false.
 La 7 mai, în Chișinău, un tânăr de 19 ani a fost reținut în flagrant în timp ce încerca să procure bunuri cu bancnote suspecte a fi false. Polițiștii au ridicat 500 de euro și telefoane mobile utilizate în activitatea infracțională. Totodată, a fost identificată și o tânără de 20 de ani, presupusă membră a grupării.
Suspecții și-au recunoscut vina, iar cercetările continuă.

