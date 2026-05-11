Ce spune directoarea spitalului despre cazul de corupție de la Florești?

Noi detalii în dosarul de corupție de la Spitalul Raional Florești. Directoarea instituției medicale, Ludmila Capcelea, susține că administrația nu tolerează asemenea acțiuni și că persoanele vizate au, deocamdată, statut de bănuit.

Amintim că ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii au desfășurat percheziții la Spitalul Raional Florești, dar și la domiciliile unor angajați ai instituției. Aceștia sunt cercetați pentru corupere pasivă și trafic de influență.

Potrivit CNA, șeful Secției consultative este bănuit că ar fi cerut și primit bani pentru eliberarea unor documente medicale, inclusiv îndreptări urgente către instituții republicane, certificate de concediu medical și acte necesare pentru prelungirea permisului de port-armă.

În același dosar este cercetată și asistenta medicală superioară din cadrul secției. Anchetatorii spun că aceasta ar fi pretins bani de la candidați și conducători auto, afirmând că poate influența membrii Comisiei de examinare medicală pentru obținerea unor concluzii favorabile, fără efectuarea tuturor controalelor medicale necesare.

În urma măsurilor speciale de investigație au fost documentate și alte presupuse încălcări. Astfel, au fost deschise încă 11 cauze penale, conexate ulterior la dosarul de bază.

Solicitată pentru o reacție, directoarea Spitalului Raional Florești, Ludmila Capcelea, a declarat că instituția are „toleranță zero” față de asemenea cazuri.

„Noi nu putem comenta. Noi, ca administrație, avem toleranță zero față de aceste acțiuni ale unor angajați. La ora actuală, ei sunt cu statut de bănuit”, a menționat directoarea.

Perchezițiile au avut loc la domiciliile și în birourile mai multor persoane vizate în anchetă. Printre acestea se numără șeful Secției consultative, două asistente medicale, un medic neurolog, contabilul-șef al Centrului Medicilor de Familie Florești, dar și alte persoane care ar fi beneficiat de serviciile investigate.

Toate persoanele sunt cercetate în stare de libertate, iar investigațiile continuă.