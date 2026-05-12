Regulile de admitere în învățământul profesional tehnic au fost modificate

Numărul categoriilor de persoane care vor putea candida la locurile finanțate de la bugetul de stat în învățământul profesional tehnic va fi extins, potrivit unor modificări propuse de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Astfel, pe lângă cetățenii Republicii Moldova, la concurs vor putea participa și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor semnatare ale Acordului Schengen, refugiați, apatrizi, precum și cetățeni străini care au cel puțin un părinte cetățean al Republicii Moldova, transmite moldpres.md

Regulamentul introduce și măsuri noi pentru creșterea incluziunii educaționale. Astfel, până la 1% din locurile bugetare vor putea fi rezervate unor categorii speciale, inclusiv candidaților de etnie romă.

De asemenea, sunt clarificate condițiile de admitere pentru elevii care au absolvit gimnaziul în baza curriculumului modificat. Aceștia vor putea continua studiile în cadrul programelor profesionale cu durata de doi ani, inclusiv prin învățământ dual.

O serie de măsuri prevăzute în noua redacție a regulamentului se referă la elevii cu dizabilități severe. Instituțiile de învățământ profesional tehnic vor colabora mai strâns cu structurile de asistență psihopedagogică, autoritățile locale și furnizorii de servicii sociale pentru a identifica cele mai potrivite soluții de formare și incluziune pentru fiecare candidat.

Secretarul de stat al MEC, Liudmila Stihi, a declarat că noile prevederi urmează să fie aprobate înainte de lansarea sesiunii de admitere pentru anul de studii 2026-2027 și au scopul de a face învățământul profesional tehnic mai accesibil, mai flexibil și mai adaptat nevoilor actuale ale elevilor și pieței muncii.

În acest an, procesul de admitere va continua să se desfășoare prin platforma online e-Admitere SIME ÎPT, care permite depunerea electronică a dosarelor, verificarea documentelor și informarea candidaților în format digital. Dosarul de admitere va putea fi depus atât online, pe platforma https://eadmitere.sime.md/, cât și fizic, direct la instituția de învățământ aleasă de candidat.

Candidații vor putea depune dosarul într-o singură instituție de învățământ, iar acesta va include: fișa de înscriere; copia actului de identitate; actul de studii; fotografia; dovada achitării taxei de înscriere.

În cazul depunerii online, documentele vor fi încărcate în format electronic, iar actele în original vor trebui prezentate după afișarea rezultatelor admiterii, în termenul stabilit de instituție.

Regulamentul prevede și facilități pentru mai multe categorii de candidați. Vor continua să fie rezervate 15% din locurile bugetare pentru candidații din categorii vulnerabile; 25% din locurile bugetare la specialitățile din domeniul pedagogiei pentru candidații recomandați de autoritățile locale în domeniul educației; 25% din locurile la specialitatea „Îngrijirea bolnavilor” pentru candidații recomandați de instituțiile medicale.